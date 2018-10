Cintorín v Prievidzi bude počas sviatkov otvorený dlhšie

Mestský cintorín na Mariánskej ulici bude od piatka 26. októbra do nedele 4. novembra sprístupnený od 7. do 21. h.

Prievidza 18. októbra (TASR) - Hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi bude v období okolo Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých otvorený dlhšie. Osobitné otváracie hodiny bude mať i predajňa s pietnymi predmetmi a kvetmi, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



"Vzhľadom na to, že rodiny navštevujú hroby príbuzných na viacerých miestach, správa cintorína prispôsobila otváracie hodiny, aby v čo najväčšej miere vyhovela návštevníkom pietnych miest," zdôvodnil Ďureje.



Mestský cintorín na Mariánskej ulici bude od piatka 26. októbra do nedele 4. novembra sprístupnený od 7. do 21. h. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a Necpaly budú verejnosti prístupné bez obmedzenia.



"Správa cintorína bude v predajni Pohrebnej služby na Mariánskej ulici vystavovať záujemcom aj nájomné zmluvy na hrobové a urnové miesta a umožní im realizovať platby za hrobové a urnové miesta na ďalšie obdobie v hotovosti alebo prostredníctvom platobných kariet," ozrejmil ďalej Ďureje.



Mesto v tejto súvislosti podľa neho upozorňuje obyvateľov i na pokračujúcu rekonštrukciu domu smútku na hlavnom cintoríne, ktorá môže mať vplyv aj na umiestenie predajne. "Pokiaľ nebude ukončená rekonštrukcia predných priestorov, predajňa bude sprístupnená v náhradných priestoroch vo dvore domu smútku," dodal