V podtatranskom meste Svit sa stretávajú ženy z hnutia Modlitby matiek

Bratislava/Svit 21. marca (TASR) – V podtatranskom meste Svit sa v priebehu tohto víkendu stretnú stovky žien z hnutia Modlitby matiek. V sobotu popoludní sa uskutoční svätá omša, ktorú bude celebrovať rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Informuje o tom stránka hnutia.



Súčasťou stretnutia vo Farskom kostole sv. Jozefa, robotníka vo Svite sú modlitby k Duchu Svätému, prednášky, modlitby v skupinkách či adorácia. V nedeľu (22.4.) sa uskutoční záverečná svätá omša so začiatkom o 7.30 h.



Modlitby matiek z komunity Útecha je hnutie mám, ktoré sa modlia za svoje deti a deti celého sveta. Hnutie vzniklo v Anglicku v októbri 1995. Zakladateľkou hnutia aj komunity Útecha je Veronica Williams. Na celom svete sa dnes modlia mamy už v 125 krajinách sveta zo všetkých svetadielov. Mamy sa stretávajú v skupinkách raz do týždňa, vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu. Na modlitbách sa modlia z knihy, kde je deväť základných modlitieb.



Na Slovenskú je hnutie Modlitieb matiek od roku 1996, keď sa v apríli začali modliť v bratislavskej Petržalke dve mamy s malými deťmi. Postupne sa k nim pridali ďalšie a v súčasnosti sa na celom Slovensku modlia tisíce mám. Raz do roka sa stretávajú na veľkom stretnutí vo Svite.