Colníci odhalili tisíce falzifikátov parfumov, bielizne i cigariet

Bratislava 28. januára (TASR) – Bratislavskí colníci zaistili v uplynulých dňoch tisíce falzifikátov parfumov, spodnej bielizne a cigariet, ktorým chýbala kontrolná známka. Škodu, ktorá by vznikla uvedením tohto tovaru na trhu, vyčíslili na viac ako 250.000 eur.



Na kontraband falošných parfumov prišli pri kontrole dodávky s poľským evidenčným číslom na hraničnom priechode Rusovce. "Colníci zaistili 3660 napodobnenín parfumov najznámejších svetových značiek. Uvedením na trh by jednotlivým výrobcom vznikla škoda 219.600 eur," uviedla hovorkyňa Colného úradu Bratislava Drahomíra Adamčíková.



Na tom istom hraničnom priechode preverovali príslušníci Finančnej správy i dodávku s bulharským evidenčným číslom. "Pri kontrole batožinového priestoru objavili v siedmich vakoch 2694 ks pánskej spodnej bielizne známej módnej značky v hodnote 35.500 eur. Kontrola potvrdila, že ide o falzifikáty," ozrejmila Adamčíková.



Dodala, že v oboch prípadoch zaistených falošných výrobkov sa vedie ďalšie konanie podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.



Počas kontrolnej akcie zameranej na bratislavskú burzu sa colníkom podarilo odhaliť a zaistiť takmer 9000 ks cigariet neoznačených slovenskou kontrolnou známkou. "Voči osobám, u ktorých sa cigarety našli, vedú colníci správne konanie. V prípade preukázania viny im hrozí pokuta od 50 až do 50.000 eur," dodala hovorkyňa.