Colníci zaistili dekorácie do akvária z chránených kaktusov

Žilina 7. júla (TASR) - Colníci na žilinskej pošte odhalili v zásielke prichádzajúcej z USA časti chránených kaktusov. Tovar, ktorý bol deklarovaný ako dekorácie do akvária, podliehal zákazom a obmedzeniam a chýbali k nemu potrebné doklady na prepustenie do voľného obehu, zaistili. Jeho spoločenská hodnota bola vyčíslená na 4580 eur.



Hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková v piatok (6.7.) TASR informovala, že zásielku z USA na vyclievacej pošte najskôr kontrolovalo skenovacie zariadenie. Neskôr ju colníci pre nezrovnalosti v uvedenej hodnote tovaru prehliadli aj fyzicky. „Zistili, že sa v nej nachádza 229 kusov dekorácií do akvária. Išlo o odumreté časti kaktusov vyrobené z exemplárov druhu Cylindropuntia imbricata, ktorý je zaradený v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Nepatria síce medzi druhy rastlín, ktoré sú bezprostredne ohrozené vyhubením, ale mohli by sa nimi stať, keby sa obchod s exemplármi týchto druhov neriadil prísnymi opatreniami,“ uviedla.



Tieto informácie potvrdila aj Štátna ochrana prírody SR, ktorá zároveň stanovila spoločenskú hodnotu jedného exemplára na 20 eur, čo vo vyčíslení celkovej zásielky predstavuje 4580 eur. „Kaktusové dekorácie do akvárií pre chýbajúce povolenie na dovoz colníci zaistili. S najväčšou pravdepodobnosťou prepadnú v prospech štátu a budú slúžiť na vzdelávacie účely,“ uzavrela hovorkyňa.