Colný úrad Michalovce ponúka na humanitárne účely 1055 paliet

Určené sú na činnosti realizované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou.

Michalovce 11. marca (TASR) - Colný úrad Michalovce ponúka pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia bezodplatne 1055 drevených paliet. Informovala o tom jeho hovorkyňa Klára Baloghová.



Určené sú na dobročinné účely, teda na činnosti realizované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. "Tovar colníci zaistili pre podozrenie, že ide o falzifikáty. Tieto palety sú neoprávnene označené ochrannou známkou a porušujú tak práva ochrany duševného vlastníctva," priblížila hovorkyňa.



Takýto tovar možno podľa jej ďalších slov poskytnúť v súlade so zákonom Správe štátnych hmotných rezerv SR, poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam. Žiadať oň môžu aj neziskové organizácie alebo iné právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, ak preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť vo vyššie uvedených zariadeniach.



Palety možno použiť napríklad na vykurovanie priestorov. "Vyššie uvedené osoby môžu v prípade záujmu podať žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely v termíne do 12. apríla na adresu Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce," ozrejmila Baloghová s tým, že v žiadosti treba okrem základných údajov uvádzať aj počet kusov paliet, o ktorý má subjekt záujem, spôsob ich použitia a miesto vykládky, respektíve konečnej spotreby tovaru.



Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru na humanitárne účely v prípade potreby poskytne aj Martina Fabiánová na telefónnych číslach +421-56-6872456 alebo +421-905-321381, respektíve aj prostredníctvom emailovej adresy martina.fabianova@financnasprava.sk. "O prideľovaní sa rozhodne podľa poradia prijatých žiadostí až do vyčerpania celkového počtu ponúkaného tovaru," uzavrela hovorkyňa.