Colný úrad Trenčín odviedol do rozpočtu vyše 233 miliónov eur

Trenčín 18. januára (TASR) - Colný úrad Trenčín vybral v minulom roku do štátneho rozpočtu na cle a daniach viac ako 233 miliónov eur. Hranicu 200 miliónov eur prekonal prvýkrát v histórii. Ako TASR informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská, okrem toho prispel Colný úrad Trenčín sumou 4,7 milióna eur z vybratého cla do rozpočtu Európskej únie.



„Z celkového objemu odvodov v roku 2017 predstavuje najvyššiu sumu daň z pridanej hodnoty pri dovoze (162 miliónov eur), 70 miliónov eur zase spotrebné dane a milión eur clo určené do rozpočtu SR. Pozitívny vplyv na tieto výsledky malo i vymáhacie konanie nezaplatených pohľadávok, čo do rozpočtu zabezpečilo viac ako 480.000 eur. Ďalších takmer 480.000 eur colný úrad dodatočne vymeral v 30 rozhodnutiach po výkone kontrol po prepustení tovaru. Celá táto suma bola aj zaplatená,“ priblížila Peťovská.



V roku 2017 podľa nej Colný úrad Trenčín spracoval 29.474 colných vyhlásení pri dovoze a 33.645 colných vyhlásení pri vývoze. V súvislosti s tranzitom to bolo 31.462 colných vyhlásení. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice uložil 408 pokút v celkovej hodnote 78.890 eur. Pri cestných kontrolách uložil pokuty v blokovom konaní v 99 prípadoch v celkovej výške 1810 eur. V 15 prípadoch zistili trenčianski colníci porušenie práv duševného vlastníctva, v dôsledku čoho zaistili 1211 kusov tovaru s celkovou hodnotou takmer 16.700 eur.



„Colný úrad Trenčín v rámci kontrolnej činnosti používal i špeciálnu detekčnú a röntgenovú techniku na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov. V roku 2017 skontroloval 13.062 dopravných prostriedkov, zásielok a tovaru, pričom zaznamenal 34 radiačných poplachov. Vo všetkých prípadoch však išlo o prepravu tovaru s prirodzene sa vyskytujúcou rádioaktivitou,“ uzavrela hovorkyňa.