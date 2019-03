VIDEO: ČSOB Bratislava Marathon 2019 prináša viacero noviniek

Zároveň sa posilňuje aj ekologický charakter.

Bratislava 21. marca (TASR) – Prvý aprílový víkend (6 – 7. 4.) bude opäť v hlavnom meste patriť ČSOB Bratislava Marathonu. Jeho v poradí 14. ročník prináša viacero noviniek vrátane posunu štartu hlavných pretekov o hodinu skôr, úschovne bicyklov či benefitu pre bežcov zo strany mestských organizácií. Zároveň sa posilňuje aj ekologický charakter. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informovali organizátori podujatia.



"Verím, že podujatie opäť do ulíc mesta prinesie príjemnú, nielen športovú atmosféru. Budem rád, keď ľudia budú hrdo nosiť v sobotu aj v nedeľu svoje medaily," uviedol Jozef Pukalovič, riaditeľ ČSOB Bratislava Marathonu. Zároveň však na bežcov apeluje, aby neprepínali a zvážili svoje sily a aby všetci v zdraví dobehli do cieľa.







Po mnohých sprievodných podujatiach sa samotné trojdňové podujatie začne v piatok 5. apríla. Pôjde o finále detskej atletiky a súťažiť sa bude o najlepšiu školu bratislavského regiónu.



Sobota 6. apríla bude venovaná deťom a rekreačným bežcom. Doobedie bude patriť pretekom lezúňov či detským pretekom spojeným s hudobným vystúpením Spievankovo. Poobedie bude patriť minimaratónu či behu seniorov. Nedeľa 7. apríla prinesie hlavné disciplíny, teda maratón, polmaratón a dva štafetové behy.



"Vieme, že bežci prekonávajú veľa vecí, že to nie je ideálne. Veľakrát potrebujete nakopnúť, možno trošku popohnať," poznamenal Pukalovič. Pripravených bude preto 14 "stageov", kde bude bežcov povzbudzovať a popoháňať živá hudba. Okrem toho bude vytvorených aj päť tzv. fun zón. "Ktokoľvek z divákov alebo návštevníkov, ak zbadá medzi bežcami svojho známeho alebo rodinného príslušníka, ho môže cez megafón podporiť a motivovať," doplnil Pukalovič s tým, že si od toho sľubujú ešte lepšiu atmosféru a zážitky.



Podujatie by zároveň malo byť aj ekologickejšie. Prináša totiž okrem iného aj plogging, teda beh spojený so zbieraním odpadkov. Ten už odštartoval koncom marca na petržalskom nábreží. Zároveň budú počas samotných behov vytvorené zóny na separovanie odpadu s veľkými špeciálnymi košmi so sieťami. Inšpiráciou bol pre organizátorov napríklad Paríž. "Maratón vyprodukuje veľké množstvo dopadu. Keď šesť- alebo sedemtisíc ľudí prebehne cez prvú občerstvovaciu stanicu, tak toho bordelu je kvantum," podotkol Peter Pukalovič, výkonný riaditeľ ČSOB Bratislava Marathonu.



Pozitívne podujatie a jeho prínos vníma aj bratislavský primátor Matúš Vallo. Verí, že ČSOB Bratislava Marathon 2019 prinesie do bratislavských ulíc opäť množstvo adrenalínu a pozitívnej energie. Sám sa na behu zúčastní.



"Ale nemám na to, aby som išiel na maratón, ani na dlhšiu štafetu. Zbabelo pôjdem kratšiu štafetu s kolegami. Bolo mi poradené, aby som išiel posledný úsek, kde sa vbieha do cieľa, a sľúbili mi medailu," priblížil Vallo. V štafete pobeží spolu s námestníkom Jurajom Káčerom, riaditeľom kancelárie primátora Jakubom Kmeťom a náčelníkom mestskej polície Marekom Gajdošom. "Bežcom prajem veľa energie, síl a úspechov a pevne verím, že si ušetria energiu aj na najstaršie atletické podujatie, Národný beh Devín – Bratislava," dodal Vallo.