Cudzinka chcela prejsť cez hranice SR s ukrytými zbraňami

Počas kontroly batožiny príslušníci finančnej správy našli tri krátke zbrane s rôznym príslušenstvom, ktoré sú podľa zákona zakázanými zbraňami, uviedla košická policajná hovorkyňa L. Ivanová.

Michalovce 30. mája (TASR) – Polícia zadržala cudzinku, ktorá chcela cez hranicu prejsť so zbraňami ukrytými medzi cestovinami a džúsmi. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová uviedla, že 38-ročná žena chcela územie SR opustiť v utorok (28. 5.) okolo 19. hodiny cez slovensko-ukrajinský hraničný priechod v okrese Michalovce.



„Počas kontroly batožiny príslušníci finančnej správy našli tri krátke zbrane s rôznym príslušenstvom, ktoré sú podľa zákona o strelných zbraniach a strelive zakázanými zbraňami, a ak zákon neustanovuje inak, je zakázané ich nadobudnúť do vlastníctva, držať alebo nosiť,“ priblížila Ivanová.



Dodala, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach začal v tejto súvislosti trestné stíhanie a ženu obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej ženy, ktorej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.