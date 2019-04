Cyklistické preteky obmedzia dopravu v Trnave a jej okolí

Úplne uzavretá bude Študentská ulica v čase od 8. do 19. hodiny v úseku od križovatky Študentská – Bottova a križovatku Študentská – Kalinčiakova – Hodžova.

Trnava 4. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje motoristickú verejnosť na konanie cyklistických pretekov počas víkendu 6. a 7. apríla v okrese Trnava, ktoré si vyžiadajú dopravné obmedzenia.



Z dôvodu zabezpečenia 1. kola Slovenského pohára v cyklistike budú obmedzenia v sobotu 6. apríla v Trnave na uliciach Andreja Sládkoviča, Hospodárska, Hodžova, Študentská, Petra Pázmaňa, Kalinčiakova a Jána Bottu. "Úplne uzavretá bude Študentská ulica v čase od 8. do 19. hodiny v úseku od križovatky Študentská – Bottova a križovatku Študentská – Kalinčiakova – Hodžova. Vodiči budú musieť na prepravu využiť priľahlé ulice," informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



V nedeľu 7. apríla žiada polícia vodičov o zvýšenú opatrnosť v čase od 10.30 do 15. hodiny na trase Suchá nad Parnou, Košolná, Dlhá, Matildin Dvor, Dolné a Horné Orešany a späť do obce Suchá nad Parnou. „Preteky budú prebiehať za plnej premávky, žiadame vodičov, aby počas pretekov rešpektovali pokyny polície a odporúčania usporiadateľskej služby,“ doplnila Linkešová.