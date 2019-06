Cyklobus bude premávať aj do vyhľadávaných lokalít na Orave

Špeciálne upravený autobus má 31 miest na sedenie a v zadnej časti bezpečne odvezie šesť bicyklov. Ide o nízkopodlažný autobus, ktorý umožňuje jednoduché nastupovanie a vystupovanie.

Trstená 7. júna (TASR) – Do turisticky atraktívnych lokalít Oravy ako sú Zuberec, Zverovka, Vitanová či Oravice, bude po novom premávať cyklobus. Špeciálne upravený autobus bude domácim aj turistom k dispozícii každý víkend od 9. júna do 29. septembra. Počas letných prázdnin bude cyklobus jazdiť každý deň.



Prevádzka cyklobusu je spoločným projektom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a spoločnosti Arriva Liorbus. „Krásy severnej Oravy objavuje čoraz viac cyklistov. Aj preto pripravujeme nové cyklotrasy a v spolupráci so spoločnosťou Arriva prinášame novinku – cyklobus. Domáci i turisti tak budú mať možnosť dopraviť sa na štart svojej cesty spolu s bicyklom verejnou dopravou,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Špeciálne upravený autobus má 31 miest na sedenie a v zadnej časti bezpečne odvezie šesť bicyklov. Ide o nízkopodlažný autobus, ktorý umožňuje jednoduché nastupovanie a vystupovanie. „S cyklobusom máme dlhoročné skúsenosti z Nitry. Medzi tamojšími cyklistami je veľmi populárny. Verím, že novinka bude rovnako úspešná aj na Orave, a že sa nám podarí v spolupráci s VÚC zaviesť cyklobusy aj v ďalších regiónoch, v ktorých pôsobíme – predovšetkým na Liptove,“ uviedol riaditeľ dopravy spoločnosti Arriva Liorbus Radoslav Salák.



Trasa cyklobusu sa začína v Trstenej, ďalšou zastávkou je Nižná, Zuberec a konečná je na Zverovke. Naspäť sa bude vracať po rovnakej trase, no po zastávke v Trstenej obslúži aj zastávky vo Vitanovej a Oraviciach. Cyklobus bude počas letných prázdnin jazdiť každý deň trikrát. Mimo prázdnin bude od 9. júna do 29. septembra jazdiť počas víkendov. Cestovné lístky si môžu cestujúci kúpiť u vodiča.