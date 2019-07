Cyrilometodské slávnosti v Starej Ľubovni pripomenú aj Andyho Warhola

Júlia Varholová - Zavacká je pôvodom z dedinky Miková na severovýchodnom Slovensku.

Stará Ľubovňa 5. júla (TASR) – Odkaz solúnskych bratov si dnes pripomenú aj návštevníci Cyrilometodských slávností pod hradom Ľubovňa. Okrem svätej liturgie prinesú aj koncertný projekt k 90. výročiu narodenia Andyho Warhola. Pre TASR to uviedol riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.



Tradícia podujatia siaha do roku 1991. „Po slávnostnej liturgii väčšinou nasledoval špeciálny program, prevažne išlo o folklórne slávnosti, alebo sa prezentovali rôzne rusínske hudobné telesá. Tento rok to bude koncert Igora Kucera a Emotion group s názvom Andy Warhol, piesne mojej matky Júlie,“ povedal.



Ľubovnianske múzeum na sociálnej sieti pripomína, že Júlia Varholová - Zavacká, pôvodom z dedinky Miková na severovýchodnom Slovensku, v USA žila po boku svojho syna a mimoriadne ovplyvnila jeho smerovanie v živote a v umeleckej tvorbe. Pri sérii obrazov, na ktorých bola tvár Marylin Monroe, sa inšpiroval práve farbami matkiných rusínskych šatiek.



Warhol svoju matku motivoval k tomu, aby rusínske piesne, ktoré mu spievala, nahrala na LP platňu v nahrávacom štúdiu v Pittsburghu. „Ako vianočný darček ich Júlia poslala aj svojim príbuzným do rodného kraja, čím sa dostali na Slovensko,“ uvádza.



Tieto piesne boli prearanžované a prespievané v interpretácii spomínaného operného speváka v sprievode hudobnej skupiny, ide o prepojenie tradície so súčasnými hudobnými trendmi. Vystúpenie obsahuje aj citácie nahrávok Varholovej – Zavackej a je vizuálne podporené projekciami fotografií zo života rodiny Warholovcov a autentických výtvarných diel.



„Projekt teda nielenže zrkadlí snahu vniesť nový život týmto starým piesňam, ktoré pomaly upadajú do zabudnutia a nechať ich zaznieť v novom šate, ale súčasne podáva svedectvo o koreňoch a východiskách tvorby Andyho Warhola,“ uvádzajú interpreti.



V gréckokatolíckom chráme sv. Michala Archanjela v skanzene pod hradom Ľubovňa bude vystavené aj jedno dielo zo zbierok Ľubovnianskeho múzea. To informuje, že pôjde o reprodukciu obrazu, ktorý pred rokom 1935 vytvoril slovenský maliar a grafik Andrej Kováčik.



Maľba zobrazuje udalosť z roku 863 - privítanie slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na hrade Devín veľkomoravským kniežaťom Rastislavom, ktorých na jeho žiadosť poslal na toto územie byzantský cisár Michal III.



Slávnosti sa začnú o 19:00 svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku v drevenom kostolíku z Matysovej v skanzene pod hradom. Koncert je naplánovaný o dve hodiny nato.