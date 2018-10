Na nábreží Oravy v Dolnom Kubíne vzniká nová cyklotrasa

Dokončia ju koncom októbra.

Dolný Kubín 11. októbra (TASR) – Na nábreží rieky Orava v Dolnom Kubíne, v úseku od železničnej zastávky Veľký Bysterec po cestný most na Zochovej ulici, pribudne koncom októbra 1,5 kilometra dlhá cyklotrasa. Práce na vybudovaní novej komunikácie pre cyklistov spustila tamojšia radnica v septembri. Celkové náklady na realizáciu boli vyčíslené na 402.700 eur.



Vedúci odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Pavol Starek uviedol, že súčasťou cyklotrasy budú napríklad štyri oddychové zóny, v rámci ktorých bude umiestnených 12 lavičiek, cyklostojany, odpadkové koše či vzduchová pumpa. "Ďalej tam nájdeme aj zostavu 15 cykloboxov vrátane príslušenstva. Okrem toho bude cyklotrasa zahŕňať aj verejné osvetlenie, vodorovné a zvislé dopravné značenie," vymenoval.



Povrchová úprava cyklotrasy bude z asfaltovej krytiny, olemovaná cestnými obrubníkmi. Oddychové miesta budú v tvare kruhu posypané štrkovou drťou. "Keďže trasa novej cyklotrasy prechádza po pravej strane nábrežia rieky Orava, dochádza k stretu s už existujúcimi stavebnými konštrukciami, najmä visiacimi lavicami ponad rieku. Táto kolízia si vyžiadala odbočenie trasy, spevnenie podkladu a prekládku oplotenia. Trasa prechádza aj úsekom určeným pre vjazd ťažkej techniky na údržbu vodného toku správcom a križuje existujúce inžinierske siete, čo sa odráža aj vo zvýšených finančných nákladoch na podkladové vrstvy," vysvetlil vedúci odboru výstavby.



Nakoľko ide o práce na líniovej stavbe, ich realizácia bola rozdelená na štyri úseky tak, aby nebola obmedzovaná prejazdnosť miestnych komunikácií. Stavenisko a výjazdy stavebnej techniky sa budú postupne presúvať, a to do lokality pri lavici na Geceľ, pri lavici pri zimnom štadióne a pri kolonádovom moste. "Zároveň by sme sa chceli obrátiť so žiadosťou na obyvateľov parkujúcich na priľahlých parkovacích plochách o zvýšenie opatrnosti, trpezlivosť a akceptovanie nevyhnutného stavebného ruchu," doplnil Starek.



Cieľom spoločného cezhraničného projektu "Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu", v rámci ktorého cyklochodník vzniká, je rozšíriť už existujúcu trasu Trstená - Nowy Targ o ďalšie úseky. Do projektu sa okrem mesta Dolný Kubín zapojilo ešte ďalších deväť partnerov. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu bude prefinancovaných 95 percent oprávnených nákladov zámeru.