Tvorivá výučba v Dolnom Kubíne spojila zdravé deti so znevýhodnenými

Dolný Kubín 25. marca (TASR) – Zážitkové vyučovanie o prírode, vtákoch či hniezdení pre zdravotne znevýhodnené deti pripravili v pondelok žiaci dolnokubínskej Základnej školy (ZŠ) Martina Kukučína. V rámci aktivity Kdeže ty vtáčik hniezdo máš si žiaci spoločnými silami vyrobili aj vtáčie búdky, ktoré povešali na stromy v areáli školy. Podľa riaditeľky ZŠ Kataríny Števonkovej je jednou z hlavných priorít školy okrem výučby vytvárať v deťoch aj pocity empatie, čo sa im takýmto spôsobom darí.



Pondelňajšia zážitková aktivita bola v poradí už treťou, ktorú ZŠ Martina Kukučína zrealizovala v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Dolnom Kubíne. Hlavnou myšlienkou projektu je rovesnícke vzdelávanie, starostlivosť a pomoc hendikepovaným deťom. „Dnešná aktivita sa skladala z dvoch častí. Prvá časť bola prezentácia našich žiakov pre deti zo špeciálnej školy o prírode, hniezdení či kŕmení vtákov. Následne sme spoločnými silami vyrábali búdky pre vtáčiky. Niektoré z nich sme už aj zavesili,“ povedala Števonková.



Podľa riaditeľky takáto aktivita nie je prioritne iba o tom, aby niečo vyrobili. Ide najmä o spoluprácu so špeciálnou školou. „Podľa nášho školského vzdelávacieho programu máme vychovať deti, ktoré sú múdre a vzdelané. Chceli by sme však, aby boli aj empatické a mali v sebe cit. A to bola jedna z vecí, ktorá sa nám podarila,“ uviedla.



Výsledky zážitkovej výučby vníma ako pozitívne aj učiteľka zo špeciálnej základnej školy Mária Mikulášová. Podľa nej sa vďaka aktivitám žiaci viac rozvíjajú najmä v sociálnej oblasti. „Rovesnícke vyučovanie je pre nich veľmi zaujímavé a motivujúce. Deťom to pomáha v sociálnych zručnostiach. So zdravými kamarátmi sú smelšie,“ skonštatovala s tým, že okrem pozitívneho dosahu na sociálnu stránku sa žiaci navyše naučia aj veľa nového.