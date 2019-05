D. Saková: Operačné stredisko PZ v Krompachoch má pôsobiť preventívne

Nové operačné stredisko víta aj primátorka mesta Iveta Rušinová.

Krompachy 13. mája (TASR) – Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) si bola v pondelok osobne pozrieť nové operačné stredisko Policajného zboru (PZ) neďaleko rómskej osady v Krompachoch na Spiši, ktoré funguje mesiac. Šéfka rezortu počas rozhovoru s novinármi upozornila, že toto pracovisko má pôsobiť predovšetkým preventívne a cieľom ministerstva je garantovať dohľad nad kritickými miestami, kde je podľa štatistík najviac trestných činov.



„Toto operačné stredisko sa zriadilo v spolupráci a za podpory samosprávy. V tomto projekte sme sa upriamili na znižovanie kriminality u našich minoritných spoluobčanov. To bola aj jedna z mojich priorít, s ktorými som nastupovala do funkcie, aby klesala kriminalita v rómskych osadách,“ skonštatovala Saková. Operačné stredisko funguje od 15. apríla 24 hodín denne, sedem dní v týždni a pracuje v ňom šesť výsluhových dôchodcov, ktorí podľa ministerky veľmi dobre poznajú činnosť Policajného zboru. Na obrazovkách sledujú videozáznam z 32 videokamier, ktoré vlastní samospráva. „Prisľúbili sme zároveň pani primátorke dokúpiť 26 ďalších kamier, ktorých videozáznam sa taktiež bude prenášať priamo sem. Naši pracovníci narušenie poriadku alebo páchanie akejkoľvek trestnej činnosti automaticky hlásia. Máme tu tiež vyčlenenú špeciálnu hliadku, ktorá zasahuje na kritických miestach a rieši jednotlivé priestupky a oznamy,“ ozrejmila Saková a dodala, že od otvorenia pracoviska riešili v Krompachoch 13 podnetov.



Nové operačné stredisko víta aj primátorka mesta Iveta Rušinová. Samospráva podľa nej nedokázala vlastnými silami a prostriedkami zabezpečiť, aby boli kamery sledované 24 hodín denne a mestská polícia tak pri niektorých momentoch nemohla zareagovať rýchlo. „Je to veľká pomoc v najproblémovejších lokalitách a ocenili to aj naši obyvatelia. Veľmi dobre to pôsobí aj psychologicky na ľudí, keď vidia, že tento priestor je monitorovaný kamerami. Myslím si, že kamier nikdy nie je dosť a som rada aj ďalšej hliadke, ktorá tu je,“ zhodnotila primátorka.



Ministerstvo chce v tomto projekte pokračovať aj na iných miestach v rámci regiónu, ministerka konkretizovala, že v horizonte troch až šiestich mesiacov by chceli do tohto operačného strediska prenášať záznam aj z neďalekých obcí Kluknava, Richnava a mesta Spišské Vlachy. Ide o pilotný projekt a takýchto operačných stredísk by malo podľa Sakovej vzniknúť v Prešovskom a Košickom kraji niekoľko. „Cieľom je, aby v nich monitorovali situáciu a riešili nasadenie síl a prostriedkov pri narušení verejného poriadku a inej násilnej trestnej činnosti. Vedeli by sme si predstaviť niečo takéto aj v okresoch Rožňava a Revúca, ale napríklad tiež v okolí Jarovníc v Prešovskom kraji,“ doplnila ministerka.



Realizácia pilotného operačného strediska v Krompachoch stála rezort 25.000 eur, ministerstvo vyčlenilo na projekt ďalších 2,5 milióna eur. Tieto prostriedky môžu formou dotácie získať aj iné obce, ktoré majú podobné problémy, aby si na tento účel dokázali zabezpečiť kamerový systém a následne prenášať záznam do operačného strediska.