D. Saková oficiálne otvorila klientske centrum vo Vranove nad Topľou

Centrum funguje už od začiatku apríla, doteraz v ňom obslúžili do 6000 ľudí.

Vranov nad Topľou 14. mája (TASR) – Vo vranovskom klientskom centre (KC) v utorok za prítomnosti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej (Smer-SD) oficiálne spustili prevádzku. Funguje už od začiatku apríla, doteraz v ňom obslúžili do 6000 ľudí.



„Považujem to v prvom rade za veľký úspech, pretože Prešovský kraj bol naša vlajková loď v rámci našej reformy Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená (ESO) štátna správa, pretože hneď v prvý rok, ako sme ohlásili otváranie klientskych centier, najvyšší počet otvorených KC bol práve v Prešovskom kraji,“ uviedla pre médiá Saková. Podľa jej ďalších slov ide o jediný kraj, kde v každom okresnom meste takéto pracovisko funguje.



Cieľom reformy ESO je zefektívniť výkon štátnej správy a zjednodušiť občanom vybavovanie úradnej agendy. „Dnes v klientskom pracovisku na okresnom úrade (OÚ) si môže občan vybaviť agendu, čo sa týka všeobecnej vnútornej a majetkovej správy, štátneho občianstva, živnostenského podnikania, sú tu tiež cestná doprava, pozemné komunikácie, agenda lesov a pôdy. Ďalej tu máme životné prostredie, presťahovali sme sem aj oddelenie dokladov a, samozrejme, aj služby evidencie vozidiel,“ vymenovala.



Podľa prednostu vranovského OÚ Andreja Krišandu je odozva zo strany verejnosti veľmi dobrá. V tomto prípade ide už o 56. klientske centrum na Slovensku. Do konca roka majú podľa Sakovej v pláne otvoriť ďalších päť.