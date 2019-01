V D. Strede stúpol počet pôrodov, rodičia využívajú predpôrodné kurzy

Nemocnica v meste chce aj tento rok prichystať deň otvorených dverí či deň s laktačnou poradkyňou.

Dunajská Streda 16. januára (TASR) – V nemocnici Svet zdravia v Dunajskej Strede stúpol v roku 2018 počet pôrodov. Rodičia môžu absolvovať i predpôrodnú prípravu alebo si vytvoriť individuálny pôrodný plán. Nemocnica chce aj tento rok prichystať deň otvorených dverí či deň s laktačnou poradkyňou.



Ako informovala Jana Fedáková zo Sveta zdravia, v nemocnici sa počas minulého roku uskutočnilo 908 pôrodov, narodilo sa 453 chlapcov a 461 dievčat, z toho šesť mamičiek si z pôrodnice domov odnieslo dvojčatá. V roku 2017 tam bolo 844 pôrodov.



Rodičia majú možnosť absolvovať i predpôrodnú prípravu. Predpôrodný kurz minulý rok absolvovalo 94 mamičiek. Spolu so zdravotníckym personálom si rodičky môžu naplánovať, ako by mal ich pôrod vyzerať, a to od prijatia do nemocnice až po starostlivosť o novorodenca. Vlani využilo 24 z nich možnosť vytvoriť si individuálny pôrodný plán.



Nemocnica počas minulého roka prichystala pre mamičky deň otvorených dverí svojho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia pripravila aj deň s laktačnou poradkyňou. V roku 2019 plánuje opäť zorganizovať takéto podujatia.



Pôrodnica v Dunajskej Strede získala minulý rok v expertnom hodnotení pôrodníc prvenstvo v Trnavskom kraji.