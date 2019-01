DAB v Nitre dalo šancu mladým talentom: Novú hru pripravujú študenti

Študenti herectva sa tak zapoja napríklad do tvorby kostýmov, scény, hudby, vyskúšajú si dramaturgiu i marketingové aktivity.

Nitra 26. januára (TASR) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje v spolupráci s nitrianskym Súkromným konzervatóriom vzdelávacie aktivity, ktoré študentom herectva priblížia fungovanie divadla. V rámci projektu Z triedy na javisko uvedie DAB inscenáciu Nič, ktorú si konzervatoristi naštudovali v réžii herca a pedagóga Petra Oszlíka.



Ako uviedla projektová manažérka DAB Slávka Civáňová, ide o inscenáciu súčasnej dánskej autorky Janne Tellerovej, ktorá hovorí najmä o téme zmyslu života dnešných mladých ľudí. „Je to veľmi silná inscenácia o ich generačnom pohľade na svet, na priateľstvo, na vzťahy a na to, čo všetko sú ochotní pre tieto vzťahy obetovať a priniesť. Študenti pri tomto projekte neuvedú iba inscenáciu, ale budú zapojení aj do ďalších aktivít, vďaka ktorým sa dozvedia viac o tom, ako funguje divadlo a čo všetko súvisí s uvedením inscenácie,“ vysvetlila Civáňová.



Študenti herectva sa tak zapoja napríklad do tvorby kostýmov, scény, hudby, vyskúšajú si dramaturgiu i marketingové aktivity. Zapoja sa do propagácie inscenácie, budú vytvárať jej plagát, vymyslia audiopozvánku, ponukový list či napíšu tlačovú správu pre médiá. „Budú zapojení naozaj do všetkého, čo sa v divadle musí diať v súvislosti s uvedením inscenácie. Zároveň sa budú zúčastňovať aj na diskusiách po predstavení, ktoré budeme viesť s prizvaným psychológom Martinom Rotbauerom. Ten bude mať stretnutia so študentmi, teda hercami, na ktorých budú rozoberať tému hry, a následne bude prítomný aj na diskusiách určených pre verejnosť,“ povedala Civáňová.



Podľa Oszlíka získajú jeho študenti vďaka projektu dôležitú skúsenosť predtým, ako pôjdu na vysokú školu. „Zažijú to, čo sa deje v divadle pri uvedení hry, sami si predstavenie spropagujú, vyrobia si plagáty, ktoré pošlú na školy. Ochutnajú divadlo a naučia sa možno aj istej pokore, keď budú vidieť, že to nie je len o hercoch, že sú tu osvetľovač, zvukári... a že je to kolektívna práca. Tešia sa z toho a majú aj rešpekt. Aj keď už v divadle hrali, napríklad v komparze, ale toto je niečo iné. Je to ich vlastný projekt. Je to ich vlastná práca, od prekladu až po dramatizáciu všetko robili študenti a o to viac je to pre nich výzva,“ dodal Oszlík.