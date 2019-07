DALI SI DO NOSA: Opité dôchodkyne spôsobili dve dopravné nehody

V obidvoch prípadoch boli vodičky po vykonaní potrebných úkonov umiestnené v cele policajného zaistenia.

Bratislava 22. júla (TASR) – Bratislavskí policajti zaznamenali koncom uplynulého týždňa dve dopravné nehody. Pod obidve sa podpísalo požitie alkoholu a v obidvoch prípadoch figurovali dôchodkyne. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Prvá nehoda sa stala popoludní na parkovisku na Šándorovej ulici, keď sa 67-ročná vodička nevenovala plne vedeniu vozidla a narazila do dvoch zaparkovaných vozidiel. Do tretieho vozidla narazila pri cúvaní. Polícia ju následne zastavila na Exnárovej ulici. Dychová skúška preukázala 1,69 promile, alkohol potvrdila aj opakovaná dychová skúška.



K druhej dopravnej nehode došlo v ten istý deň neskôr na Tomášikovej ulici. Pred križovatkou s Ružinovskou ulicou narazila 68-ročná vodička do vozidla stojaceho pred ňou. Dychovou skúškou bolo vodičke namerané 1,4 promile.



"V obidvoch prípadoch boli vodičky po vykonaní potrebných úkonov umiestnené v cele policajného zaistenia, a rovnako im bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," doplnil Szeiff.