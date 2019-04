Ďalšie kroky v prípade Karloveskej radiály budú známe po piatku

Mesto na dlhoočakávanú rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej radiály vyčlenilo v rozpočte na tento rok viac ako 56 miliónov eur.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Ďalší postup v prípade plánovanej opravy Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave bude známy zrejme ešte v tomto týždni. Hlavné mesto totiž v piatok (26. 4.) otvorí cenovú ponuky predtým vylúčeného uchádzača. "Až vtedy budeme vedieť hovoriť o ďalších krokoch. Každopádne aktuálna súťaž sa nezruší a nevyhlási sa nová," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Hlavné mesto musí znovu posúdiť ponuky v súťaži na modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály. Primátor Bratislavy Matúš Vallo spresnil, že to vyplýva z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý pri vyhodnocovaní procesu verejnej súťaže organizovanej predchádzajúcim vedením mesta napadol vylúčenie jedného z uchádzačov. "Musíme rozhodnutie ÚVO akceptovať a vyhodnotiť aj ponuku od vylúčenej firmy. Pokiaľ by tento uchádzač dal lepšiu ponuku ako súčasný víťaz, museli by sme začať prakticky odznovu a pripravovať zmluvu aj celý projekt rekonštrukcie s týmto novým dodávateľom," upozornil Vallo. Či to ohrozí plánovaný začiatok prác v lete tohto roka, primátor v polovici apríla povedať nevedel. Známe by to malo byť po piatku.



Mesto na dlhoočakávanú rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej radiály vyčlenilo v rozpočte na tento rok viac ako 56 miliónov eur. Rekonštrukciu musí stihnúť do konca roka 2023. Týkať sa bude úseku električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014.



Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok, spolu s odvodnením. Obnoviť sa majú aj nástupištia. Celkové náklady na rekonštrukciu radiály sa odhadovali približne na 67 miliónov eur. Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát.