Dane a poplatky v Púchove sa už nebudú platiť poštovými poukážkami

Dôvodom je zníženie administratívnej záťaže a malé využitie možnosti platiť poukážkou.

Púchov 26. marca (TASR) – Dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad už nebude možné v Púchove platiť poštovými poukážkami. Dôvodom je zníženie administratívnej záťaže a malé využitie možnosti platiť poukážkou.



Podľa vedúcej ekonomického oddelenia púchovskej radnice Lucie Pružinskej k vypusteniu poštových poukážok ako jedného zo spôsobov úhrady sa mesto Púchov rozhodlo pristúpiť najmä pre výraznú administratívnu záťaž pri spracovaní. Spracovanie poštových poukážok bolo personálne i časovo náročné.



„Poukážky sa dali spracovať a tlačiť, následne sa na našom ekonomickom oddelení priraďovali k jednotlivým rozhodnutiam, čo bolo náročné na pozornosť a odďaľovalo to samotnú expedíciu rozhodnutí. Tento krok hodnotím pozitívne, keďže nám to ušetrí čas pri spracovaní a expedícii rozhodnutí a zníži sa prácnosť pri kontrole mesačných výkazov daní a rozpočtu,“ informovala Pružinská s tým, že obyvateľom odpadnú aj poplatky pri posielaní peňazí poukážkami.



V minulom roku vydalo mesto 15.807 poukážok na platenie dane z nehnuteľností, využilo ich iba 14 % daňovníkov. V prípade poplatku za komunálny odpad vydalo mesto 16.246 poštových poukážok, využilo ich 21 % daňovníkov. Väčšina občanov využíva v oboch prípadoch na úhradu bankový prevod, alebo platbu v hotovosti prostredníctvom pokladnice na mestskom úrade.



Ukončenie platby poštovými poukážkami si vyžiadalo personálne posilnenie pokladnice na mestskom úrade a úpravu otváracích hodín. V máji, kedy sa predpokladá najväčší nápor, bude pokladnica otvorená od pondelka do piatka od 7.00 do 16.00 hodiny. Obyvateľom budú k dispozícii tri samostatné pokladnice.



Výmery za dane a poplatok za odpad začnú roznášať v Púchove po domácnostiach poverené osoby (zväčša pracovníci mestského úradu) po veľkonočných sviatkoch. Mesto zároveň odporúča obyvateľom, aby na úhradu využívali prioritne bankový prevod.