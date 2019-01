V Bratislave možno podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať nielen osobne, ale aj klasickou i elektronickou poštou.

Bratislava 28. januára (TASR) – Bratislavčania, ktorí musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, si svoju povinnosť do konca januára môžu splniť počas rozšírených stránkových hodín. Oddelenie miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke okrem bežných úradných hodín v pondelok a v stredu od 08.00 do 17.00 h prijíma daňové priznania počas tohto týždňa i v štandardne nestránkových dňoch – v utorok od 08.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 08.00 h do 18.00 h.



"Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci občania, ktorí kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,“ pripomína hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. „V roku 2019 sa na dani z nehnuteľnosti nič meniť nebude, ani sadzby, ani úľavy a zníženia dane,“ dodala.



Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať nielen osobne, ale aj klasickou i elektronickou poštou. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. "V prípade, že sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie osobne, odporúčame vziať si so sebou výpis z katasterportálu, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré bude vypĺňať. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný v prípade potreby, " uviedla Onufer.



Všetky informácie a aj formuláre a tlačivá si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii dane alebo na www.esluzbyba.sk.