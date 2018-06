Ocenení darcovia krvi budú môcť využívať MHD v Handlovej bezplatne

Darovanie krvi by sa malo považovať nielen za morálnu, ale aj ľudskú povinnosť. Je to ukazovateľ uvedomelosti občanov, ich kultúrnej vyspelosti a morálnej úrovne.

Handlová 20. júna (TASR) - Bezpríspevkoví darcovia krvi z Handlovej, ktorí v rokoch 2012 až 2017 získali ocenenie od Slovenského Červeného kríža, budú môcť rok využívať mestskú hromadnú dopravu (MHD) na území mesta zadarmo. Bezplatné cestovanie im zabezpečila samospráva v spolupráci s dopravcom ako poďakovanie za ich ušľachtilý čin, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Dopravca SAD Prievidza poskytol dopravné karty. Cestovné pre darcov krvi bude hradené v rámci zmluvného vzťahu mesta na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Handlová," ozrejmila Paulínyová.



Dovedna 119 darcov, ktorí v rokoch 2012 až 2017 získali od Slovenského Červeného kríža bronzovú, striebornú, zlatú a diamantovú Janského plaketu a Kňazovického medailu, prijal primátor Handlovej Rudolf Podoba na troch júnových stretnutiach na pôde mestského úradu pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi (14.6.).



"Darovanie krvi by sa malo považovať nielen za morálnu, ale aj ľudskú povinnosť. Je to ukazovateľ uvedomelosti občanov, ich kultúrnej vyspelosti a morálnej úrovne. Darovanie krvi je prejavom vzájomného vzťahu ľudí a rozdiel medzi úlohou darcu a príjemcu je v našej uponáhľanej dobe len otázkou času a často aj náhody," uviedol Podoba.



Medzi nami sú podľa neho ľudia, ktorí pochopili túto otázku hlbokej ľudskej zodpovednosti a darovanie krvi je pre nich samozrejmou záležitosťou. "Týmto ľuďom, ktorí robia našej spoločnosti neoceniteľnú službu, patrí vrúcne poďakovanie. Sú posolstvom pre svoje okolie, apelom pre generáciu detí a príkladom mládeži," doplnil.



Pridať sa k darcom krvi v Handlovej budú mať záujemcovia možnosť v piatok 22. júna na akcii pod názvom Kvapka krvi pre kamaráta. "Odber sa uskutoční v Podnikateľskom inkubátore v Handlovej od 8.00 do 10.00 h vďaka spolupráci Národnej transfúznej stanice Martin, Slovenského Červeného kríža a Podnikateľského inkubátora," dodala Paulínyová.