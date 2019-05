Deň detí otvorí v Bardejovských kúpeľoch sériu podujatí letnej sezóny

Kúpele im už po šiesty raz za sebou pripravili viacero rôznych detských atrakcií. Nebudú chýbať ani maľovanie na tvár, modelovanie balónov, rozprávkoví maskoti, súťaže a ďalšie animačné aktivity.

Bardejov 24. mája (TASR) - Atmosféra hier a zábavy čaká najmenších v rámci aktivít pri príležitosti Dňa detí v Bardejovských kúpeľoch. V nedeľu 26. mája sa za každého počasia budú môcť spolu s rodičmi od 13.00 h zabaviť v areáli pred kúpeľnou kolonádou.



Kúpele im už po šiesty raz za sebou pripravili viacero rôznych detských atrakcií. Nebudú chýbať ani maľovanie na tvár, modelovanie balónov, rozprávkoví maskoti, súťaže a ďalšie animačné aktivity. Zaskákať si môžu aj v nafukovacom hrade.



"Obrovský areál im umožňuje vybehať sa a vyšantiť sa do sýtosti. Majú tu i v bežných dňoch k dispozícii detské ihrisko, cyklotrasy, turistické chodníky, obchody, cukrárne a pizzerie. Odhadujeme, že ročne naše kúpele navštívi asi 50.000 detí a liečbu tu absolvuje približne 850 malých pacientov," uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.



Ako povedala, Dňom detí tradične začínajú sériu kultúrnych podujatí, ktoré sprevádzajú kúpeľnú sezónu.



"Jej slávnostné otvorenie pripravujeme v piatok 7. júna, keď sa bude konať požehnanie prameňov a slávnostný galavečer. Požehnanie minerálnych prameňov na kúpeľnej kolonáde bude tradične za účasti zástupcov cirkví v okrese Bardejov - rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej," doplnila Šatanková.



K ďalším podujatiam kúpeľnej sezóny patria Bardejovské kúpeľné dni, Alžbetínsky deň, Pivný festival a Hornošarišský vínny festival. Najvýznamnejším počinom tohtoročného kultúrneho leta je 65. ročník Medzinárodného hudobného leta, ktorý potrvá od 1. júla do 1. septembra.



Bardejovské kúpele v lete navštívi množstvo jednodňových návštevníkov, podľa štatistík je ich približne 200.000 počas sezóny od mája do septembra.