Desiatky občanov zo Spišskej Novej Vsi prišli po požiari o bývanie

Spišská Nová Ves 3. júna (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo po požiari v lokalite Vilčurňa mimoriadnu situáciu. Radnica na svojom webovom sídle informovala, že k požiaru, ktorý zničil obydlie viac ako 40 občanov, došlo v nedeľu (2. 6.).



Mesto aktuálne zabezpečuje v tejto súvislosti zákonom stanovené postupy, zasadol aj krízový štáb, ktorý rozhodne, ako ďalej.



Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik pre TASR potvrdil, že v spolupráci s ďalšími subjektmi zabezpečili týmto ľuďom núdzové ubytovanie v materskej škole a v komunitnom centre v lokalite Vilčurňa. "Zhoreli obydlia pre 40 ľudí, z nich sedem nemá trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves. V spolupráci s odborom krízového riadenia na okresnom úrade sa nám podarilo zohnať aj núdzové stany s ležadlami, ktoré sa v tejto chvíli stavajú v tesnej blízkosti zhoreniska," priblížil situáciu Bečarik s tým, že kapacitne by to malo zatiaľ stačiť.



Dodal, že na najbližšie tri dni zabezpečili ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou, aj teplú stravu a ďalšie potraviny. Následne bude samospráva pracovať na vyriešení situácie, podľa primátora napr. formou unimobuniek, kde by mohli byť títo ľudia umiestnení. "Išlo o čierne stavby, zatiaľ nie je úplne jasné, ako k požiaru došlo, či to bol nejaký skrat alebo z nejakej piecky. Nikto sa tam nezranil, požiar zasiahol lokalitu ešte počas dňa a všetci stihli odísť," dodal Bečarik s tým, že krízový štáb zasadne opäť v utorok 4. júna ráno.