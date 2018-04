Deti s Aspergerovým syndrómom vystavovali svoje obrazy

Podujatím chceli organizátori poďakovať osobnostiam venujúcim sa problematike autizmu a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.

Bratislava 7. apríla (TASR) - Maliarsky workshop, čítanie pre deti, ukážky kanisterapie či výstava obrazov namaľovaných deťmi s Aspergerovým syndrómom. To všetko bolo na programe podujatia občianskeho združenia (OZ) Hans "Jeden a milión svetov", ktoré sa konalo vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Jeho organizátori pripomínajú, že počet detí s týmto syndrómom stúpol a na Slovensku stále chýba komplexný prístup k tejto problematike.



Podujatím chceli organizátori poďakovať osobnostiam venujúcim sa problematike autizmu a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom. "Robia pre naše rodiny veľa," povedala Viera Hincová z OZ Hans. Ide o druhý ročník podujatia a chcú v jeho organizovaní pokračovať. Na akciu prišli aj osobnosti ako europoslankyňa Jana Žitňanská či komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá nad akciou prevzala záštitu.



OZ Hans existuje podľa slov Hincovej dva roky a vzniklo z potreby špecificky sa venovať problematike detí a Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom. "Naše deti sú zvláštne tým, že majú normálny intelekt alebo sú intelektovo nadané, a ich zvláštnosti ich niekedy privádzajú do problémových situácií," priblížila Hincová.



Deti s týmto syndrómom integrujú do bežných škôl, čo však prináša aj problémy. Neprihliada sa tam celkom na ich špecifiká. Na Slovensku celkovo chýba podľa Hincovej komplexný prístup k tejto problematike. Komplexný systém je podľa nej potrebný aj vzhľadom na nárast výskytu porúch autistického spektra.



"Za posledných desať rokov narástol výskyt porúch autistického spektra aj Aspergerovho syndrómu," upozornila. Na Slovensku podľa nej chýba včasná diagnostika, záchyt už u pediatra v prípade rizikových prejavov u detí, ale aj základné informácie pre rodiny. V staršom veku je zas problém s integráciou do škôl.



"Naše deti potrebujú aktívne metódy učenia, rešpektujúci partnerský prístup. Hlavný problém je, že deti zle znášajú záťaž, sociálnu či zmyslovú," opísala Hincová. Deti so syndrómom mávajú podľa jej slov často psychické problémy.