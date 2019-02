Detskí špecialisti zachránili chlapca pomocou mimotelovej oxigenácie

Na pracovisko II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM) dieťa preložili so závažným respiračným zlyhaním vyvolaným vírusom chrípky v priamom ohrození života.

Banská Bystrica 28. februára (TASR) – Lekári z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici zachránili život deväťročnému chlapcovi s chrípkovým ochorením. Na pracovisko II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (KPAIM) ho preložili so závažným respiračným zlyhaním vyvolaným vírusom chrípky v priamom ohrození života z bratislavskej nemocnice. TASR o tom vo štvrtok informovala Jana Petríková z banskobystrickej DFNsP.



Ako uviedla, v Bratislave vyčerpali všetky dostupné konzervatívne liečebné postupy, stav dieťaťa sa však nezlepšil. Nebolo možné zabezpečiť dostatočné dodanie kyslíka do organizmu, v dôsledku čoho reálne hrozilo, že neprežije.



"Na II. KPAIM bol u neho aplikovaný terapeutický postup mimotelovej oxigenácie. Princíp tohto postupu spočíva v mimotelovom okysličovaní krvi, a odstraňovaní oxidu uhličitého z krvi, pomocou špeciálneho prístroja. Uplatňuje sa najmä v prípadoch závažného zlyhania pľúc, kedy nie sú schopné dýchať," vysvetlila Petríková.



Ich klinika disponuje možnosťou napojiť v závažných prípadoch pacienta na mimotelovú oxigenáciu a takto zabezpečiť dostatočnú dodávku kyslíka do organizmu. Uvedenú liečbu sú schopní poskytnúť všetkým pacientom, vrátane novorodencov.



"V minulosti bolo nutné pacientov so závažným zlyhaním dýchania prekladať na zahraničné pracoviská, keďže na Slovensku nebolo možné poskytnúť túto život zachraňujúcu liečbu deťom všetkých vekových skupín. Sme hrdí, že naše pracovisko disponuje vysoko erudovaným tímom odborníkov a aj touto liečebnou metódou sa zaraďuje medzi pracoviská európskeho a svetového štandardu," zdôraznila Petríková.



Ako dodala, chlapca pred dvomi dňami v stabilizovanom stave preložili späť do bratislavskej nemocnice.