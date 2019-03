Detský ekošatník chce najmä dávať veciam ďalšiu šancu

Ekošatník funguje v centre mesta Trnava na Štefánikovej 46 v sídle Centra pomoci pre rodinu.

Trnava 22. marca (TASR) - Detský ekošatník je jedným z projektov, ktorý vlani získal podporu v participatívnom rozpočte mesta Trnava. Na základe toho prišlo k jeho realizácii a už funguje v centre mesta na Štefánikovej 46 v sídle Centra pomoci pre rodinu (CPPR). Ľudia doň môžu priniesť šatstvo, ktoré už nepotrebujú i odniesť si oblečenie pre svoje deti.



"V Trnave chýbal priestor, ktorý by sa zameriaval na výmenu detského oblečenia. Keď sme rozmýšľali, ako ešte rozšíriť naše služby, prišlo nám to ako vhodný nápad," vysvetlila Kristína Königová, štatutárka CPPR. Zatiaľ podľa nej prichádza viac ľudí, ktorí oblečenie prinesú a menej je tých, ktorí si ho chodia brať. "Mnohí akoby váhali, či si majú niečo vziať, lebo majú pocit, že to nepotrebujú. Presviedčame ich však, že ekošatník je najmä ekologická aktivita, nie sociálna, prostredníctvom ktorej chceme ľudí naučiť, že veci môžu dostať druhú šancu, vďaka čomu šetríme prírodu," dodala Königová.



Okrem výmeny oblečenia plánujú robiť tvorivé dielne a workshopy. V rámci nich sa malí aj veľkí naučia, ako ešte zužitkovať nepotrebné šatstvo napríklad aj na výrobu dekoračných či úžitkových predmetov.