Detva chce počas niekoľkých mesiacov odovzdať päť nových ihrísk

Detva 11. januára (TASR) - V jarných mesiacoch 2018 mesto Detva dokončí pre najmladších občanov ďalšie z piatich plánovaných nových detských ihrísk. Deti ho nájdu na ulici A. Bernoláka.



"Len čo to počasie dovolí, môžu si tu vyskúšať novú stĺpovú lanovku, kolotoč na sedenie a reťazovú hojdačku - hniezdo," uviedla pre TASR hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Juhaniaková. Verejné obstarávanie na realizáciu tohto ihriska vyhrala nitrianska spoločnosť so zmluvnou cenou 6156 eur.



Počas októbra a novembra 2017 mesto prostredníctvom verejných obstarávaní dokončilo dve nové ihriská. Ihrisko na Štúrovej ulici má vlastné oplotenie, hojdačku na pružine - koníka a hojdačku - motorku, pieskovisko, dve lavičky a dominantná je hracia zostava universal. Zmluvná cena bola 7092 eur.



Nové ihrisko na ulici Obrancov mieru má dve vahadlové dvojhojdačky, kolotoč, reťazovú štvorhojdačku, pieskovisko, dve hojdačky na pružine, a to koníka a psíka a hraciu zostavu. "Rozpočtový náklad na ihrisko bol 10.451 eur," doplnila Juhaniaková.



V septembri 2017 mesto prostredníctvom oddelenia výstavby a životného prostredia odovzdalo obyvateľom aj workoutové ihrisko, na ulici A. Bernoláka, ktoré je určené na cvičenie s vlastnou váhou. Workoutovú zostavu dotvárajú kruhy a dopadová plocha. Jeho zhotoviteľom sa stala firma z Martina a rozpočtový náklad bol 7212 eur.



V prvej štvrtine roka 2018 chce mesto Detva dokončiť ešte ihrisko na ulici P. Jilemnického, na ktoré oddelenie výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade už ukončilo verejné obstarávanie. Deti, ktoré bývajú v historickej časti mesta, tam nájdu univerzálnu hraciu zostavu a pri nej dve hojdačky na pružine, motorku a psíka, vahadlovú dvojhojdačku či kolotoč.



V roku 2017 urobili aj komplexnú rekonštrukciu detských ihrísk na Námestí mieru a pri bytových domoch na Dolinkách, ktorá zahŕňala výmenu drevených častí vrátane nových náterov. "Mesto Detva plánuje počas roka 2018 pokračovať v budovaní ďalších nových detských ihrísk na sídlisku i na osadách a zrekonštruovať staré detské ihriská," dodala hovorkyňa mesta.