Devínska Nová Ves bude partnerskou obcou pre chorvátsku obec Preko

Devínska Nová Ves má uzatvorené dohody o spolupráci s obcami Sveti Ilija a Omišalj (obidve v Chorvátsku), Saint-Brice (Francúzsko) a Marchegg (Rakúsko).

Bratislava 9. marca (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves a chorvátska obec Preko sa stanú partnerskými samosprávami. Umožniť to má dohoda o trvalom partnerstve a spolupráci, ktorá by mala byť uzatvorená do polovice tohto roka. Jej podpísanie odsúhlasili devínskonovoveskí poslanci na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva.



"Mestská časť prostredníctvom miestnych organizácií a folklórnych súborov či združení už desaťročia podporuje rozvoj spolupráce medzi chorvátskou menšinou žijúcou na Slovensku na území mestskej časti spolu s organizáciami v zahraničí, predovšetkým v Chorvátsku," uviedol pre TASR Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi.



Okolie mesta Zadar a Zadarská župa boli podľa neho pre mestskú časť často priestorom na kultúrnu a spoločenskú výmenu. A keďže posledné roky bola snaha mesta Zadar nadviazať spoluprácu s Bratislavou, začala devínskonovoveská samospráva uvažovať o tom, s ktorou obcou z danej oblasti spolupracovať.



"Po viacerých stretnutiach a rozhovoroch sa nám ako najideálnejšia cesta na vznik rozsiahlejšej spolupráce vytvára zmluva o trvalom partnerstve s obcou Preko, ktorá aktívne spolupracuje s mestom Zadar," priblížil Krajčír. Poukázal na to, že obec má množstvo aktívnych organizácií, ktoré hľadajú partnerov na spoluprácu na Slovensku. Pripravuje sa čerpanie eurofondov, pričom obec hľadala partnera na spoluprácu v kultúrnej, športovej, hasičskej či spoločenskej oblasti.



"Touto dohodou chceme vytvoriť priestor pre naše organizácie a spolky, aby mohli svoju činnosť rozširovať a zdokonaľovať. Vidíme tiež priestor na čerpanie eurofondov pre obe obce," poznamenal Krajčír. V súčasnosti pripravuje miestny úrad koncepciu pre všetky súčasné i pripravované spolupráce tak, aby boli občania informovaní o možnostiach a výhodách trvalých partnerstiev. Ich náplňou je vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach pôsobenia samosprávy.



"Pripravujeme napríklad workshop pre podnikateľov pod záštitou partnerských, spriatelených obcí. Kultúrne a športové podujatia s účasťou občianskych združení a organizácií sú tiež základom celej spolupráce," doplnil Krajčír.



