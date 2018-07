Devínska Nová Ves hľadá dodávateľa výstavby vyhliadkovej veže

Vyhliadková veža, situovaná do výšky 530 metrov nad morom, by sa mala stať na jeseň novou atrakciou hlavného mesta.

Bratislava 5. júla (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves hľadá dodávateľa stavebných prác v rámci projektu vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle. Verejné obstarávanie na vybudovanie 21-metrovej vyhliadkovej veže v areáli bývalej raketovej základne, ktorá by mala návštevníkom ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre, zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Cena je odhadovaná na viac ako 199.860 eur bez DPH. Ponuky je možné predkladať do 25. júla do 9.00 h, otváranie došlých ponúk je naplánované na rovnaký deň od 9.30 h.



Vyhliadková veža, situovaná do výšky 530 metrov nad morom, by sa mala stať na jeseň novou atrakciou hlavného mesta. Podľa plánov devínskonovoveskej samosprávy by sa s prácami mohlo začať v auguste. Mali by trvať zhruba dva mesiace s tým, že verejnosti by nová vyhliadka podľa predbežných odhadov mohla byť prístupná na jeseň. Dostupná by mala byť ako peším, tak cyklistom.



Vyhliadka s pracovným názvom modlivka, keďže sa podobná na pamodlivku zelenú, by mala byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova. Tvoriť ju bude sedem vyhliadok, tie najkrajšie majú ponúkať najvyššie poschodia.



Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva vstupné neplánuje vyberať. "Náš rozpočet to prežije. Bol som sa pozrieť na vyhliadke za hranicami a tam je kasička na vstupné. Ale neviem, ako by to dopadlo, keby sme takúto kasičku dali na našu rozhľadňu. Ta to radšej nebudeme skúšať," uviedol ešte v máji pre TASR starosta Milan Jambor. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.