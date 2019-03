Dezinfekcia prikrmovacích zariadení je povinná

Potreba dezinfekcie je podľa predsedu poľovníckej komisie Obvodnej poľovníckej komory v Humennom Jaroslav Dutka o to naliehavejšia, o čo koncentrovanejšie sa pri týchto objektoch zdržiavala zver.

Humenné 24. marca (TASR) - Dezinfekcia prikrmovacích zariadení je po ukončení obdobia núdze povinná. Užívateľom poľovných revírov to ukladá priamo zákon o poľovníctve. Ako pre TASR uviedol predseda poľovníckej komisie Obvodnej poľovníckej komory v Humennom Jaroslav Dutko, vykonáva sa v jarnom období.



Potreba dezinfekcie je podľa neho o to naliehavejšia, o čo koncentrovanejšie sa pri týchto objektoch zdržiavala zver. „Zvyšujúca teplota a vlhkosť taktiež urýchľuje rozmnožovanie choroboplodných baktérií a plesní,“ zdôraznil. Ako ďalej uviedol, dezinfekcia sa vykonáva tak, že z okolia kŕmnych zariadení sa odstránia zvyšky potravy pre zver, ktorá popadala na zem, tiež znehodnotené krmivo a zvyšky trusu. „Terén, na ktorom sa zver koncentrovala, ošetríme dezinfekčným prostriedkom — vápnom, chlórovým roztokom s formaldehydom, lúhom a podobne,“ vysvetlil s tým, že miesto možno posypať chloramínom, nehaseným vápnom a je potrebné ho prerýľovať. „Pri prenosných kŕmnych zariadeniach tieto preložíme na iné miesto,“ doplnil.



Pokračoval, že rovnakým spôsobom sa asanujú aj poľovnícke políčka, na ktorých pestovali plodiny na prikrmovanie zveri, a tiež násypce pre pernatú zver. „Zostatky krmiva spod násypca vyhrabeme a vyvezieme z revíru do odpadu, zem posypeme chloramínom alebo vápnom a prerýľujeme. V prípade, že sa v blízkosti kŕmnych zariadení našla uhynutá zver, alebo sa vyskytla nákazlivá choroba, robí sa dezinfekcia dôkladnejšie a opakovane,“ zdôraznil. Kontrolu nad touto činnosťou vykonáva podľa jeho ďalších slov Pozemkový a lesný odbor pri každom okresnom úrade, prípadne príslušná veterinárna a potravinová správa.



„V prípade, ak by sa nezrealizovala dezinfekcia prikrmovacích zariadení a zver sa dostala do kontaktu so znehodnoteným krmivom, prípadne s choroboplodnými zárodkami, prispievame tým k prenosu rôznych chorôb, čo je v priamom rozpore s povinnosťami užívateľa poľovného revíru,“ upozornil Dutko s tým, že ten má povinnosť vykonávať všetky opatrenia na zamedzenie rozširovania prenosných chorôb. „Zvlášť aktuálny je v súčasnosti africký mor ošípaných, kde je namieste dodržiavať prísnu hygienu, ako jedno z opatrení proti jeho ďalšiemu šíreniu,“ uzavrel.