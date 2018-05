Diaľnica D2 je už prejazdná

K uzávierke diaľnice a odklonu dopravy prišlo v piatok podvečer v dôsledku zrážky dvoch nákladných áut.

Bratislava 25. mája (TASR) - Diaľnica D2 za Bratislavou v smere do Českej republiky je už plne prejazdná. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



K uzávierke diaľnice a odklonu dopravy prišlo v piatok podvečer v dôsledku zrážky dvoch nákladných áut, ku ktorej došlo v úseku medzi Bratislavou a Stupavou.



Zrážka si vyžiadala zranenie vodiča jedného z kamiónov. "So stredne ťažkými poraneniami bol prevezený do nemocnice na bratislavských Kramároch," informovala TASR hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Alena Krčová.