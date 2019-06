Diaľničná spoločnosť upozorňuje na obmedzenia na D1 pri Prešove

Pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Prešov) by mal byť v tomto úseku naďalej uzavretý z dôvodu výmeny mostných záverov.

Bratislava 7. júna (TASR) - Termín ukončenia uzávery na diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a križovatkou Široké sa posúva na 14. júna do 18.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



„Dôvodom je zmena projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia počas realizovanej stavby,“ vysvetlila hovorkyňa. Pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Prešov) by mal byť v tomto úseku naďalej uzavretý z dôvodu výmeny mostných záverov.



Stavebné práce tam bude NDS realizovať v dvoch etapách. V prvej etape bude doprava v smere na Prešov vedená okolo pracoviska v pravom a odbočovacom jazdnom pruhu, zatiaľ čo smer Poprad zostane bez obmedzenia. V druhej etape sa doprava presmeruje do ľavého pruhu, kde bude vedená v obojsmerných jazdných pruhoch. „Doprava v pravom jazdnom páse, ktorá bude schádzať v križovatke Široké, bude vedená okolo pracoviska,“ uviedla Michalová.