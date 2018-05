Divadlo Aréna uvádza premiéru inscenácie Tosca

Veľké operné dielo Giacoma Pucciniho v troch dejstvách bolo prvýkrát uvedené v Teatro Costanzi v Ríme 14. januára 1900.

Bratislava 24. mája (TASR) – Bratislavské Divadlo Aréna uvedie v piatok 25. mája premiéru inscenácie Tosca. Jedinečné spojenie opery a činohry zrežíroval Tomáš Procházka, dramaturgom je Saša Sarvašová, scénu navrhla Zuzana Hudáková, kostýmy Andrea Pojezdalová, hru preložila Alexandra Braxatorisová. V jednotlivých postavách sa predstavia Jana Kovalčíková ako Floria Tosca, Braňo Mosný (Mario Cavaradossi), Martin Hronský (Scarpia), Tomáš Pokorný (Angelotti/Sciarrone) a Peter Tilajčík (Dirigent).



Režisér v tejto inscenácii pracuje s dekonštrukciou klasického operného titulu a prostredníctvom operných klišé odhaľuje príbeh o dnešnej spoločnosti, v ktorej ľudia v rýchlej honbe za hmotným uspokojením prestali cítiť a vnímať emócie. Postavy prežívajú lásku, nenávisť, klamú, manipulujú, plačú. Sú to ale skutočné emócie alebo iba presviedčanie samých seba, že ešte vôbec niečo dokážeme cítiť? Neschopnosť cítiť a vnímať krásu môže byť pre našu civilizáciu sebazničujúce. Inscenácia zavedie diváka do útrob Anjelského hradu, v ktorom sa príbeh politiky a vášne odohráva. Jej tvorcovia po prvý raz odkrývajú samotný dramatický text opery, ktorý do dnešných dní prežíval najmä prostredníctvom sily hudobného spracovania. Hudba sa v interpretácii Divadla Aréna stáva len doplňujúcou zložkou, dekonštruuje a obnažuje Toscu doslova na kožu.



Veľké operné dielo Giacoma Pucciniho v troch dejstvách bolo prvýkrát uvedené v Teatro Costanzi v Ríme 14. januára 1900. Libreto Luigiho Illicu a Giuseppe Giacosu vzniklo na základe francúzskej divadelnej hry La Tosca autora Victoriena Sardoua, ktorú vytvoril pre hereckú hviezdu Sarah Bernhardtovú. Ide o melodramatický príbeh, odohrávajúci sa v Ríme, v júni 1800, v dobe, keď bola nadvláda Neapolského kráľovstva nad Rímom ohrozená Napoleonovou inváziou do Talianska. Tosca je ľúbostná dráma vášnivej speváčky a jej milenca maliara Cavaradossiho, pre ktorého sa zbožná Tosca odhodláva k vražde, aby nakoniec sama musela ukončiť svoj život. Politickú silu a moc stelesňuje šéf polície, barón Scarpia, tyran, ktorý svojou násilnosťou, chlipnosťou a chtíčom stojí za tragickým osudom mladej lásky.



S nápadom inscenovať operu Tosca ako činohru prišiel riaditeľ divadla Juraj Kukura. „Videl som Toscu v pražskom Národnom divadle v českom jazyku, a tam som sa započúval do obsahu libreta, sústredil som sa na príbeh, nie na hudbu, ktorá je dominantná. Zaujal ma a bol som prekvapený, aký je v podstate jednoduchý a akým spôsobom zaznamenal všetky možné emócie, ktoré nami hýbu, či je to láska, nenávisť, žiarlivosť, prenasledovanie, vyhnanstvo, vražda. Vzrušujúce je to, že premiéra Toscy je v SND, kde Puccini je dominantný a my v divadelnom dialógu uvádzame divadelné spracovanie libreta, kde mu geniálna hudba nepomáha. Ak niečo v divadle je úžasne, je to taký pozitívny dialóg. Teda každý, kto ide na Toscu do SND, odporúčam mu prísť aj k nám pozrieť, aby zistil, o čom je,“ povedal pre TASR Kukura.



„Počas tohto skúšobného procesu som veľmi zmenila názor na operu, snažila som sa napočúvať, čo to vlastne je. Nie je to celé libreto opery, vybrali sme najzaujímavejšie pasáže z pôvodného libreta. Je to starší jazyk, tak aj s tým sme sa museli popasovať, snažili sme sa dať tomu čo najmenej pátosu a čo najviac to položiť v hlasovej polohe,“ dodala pre TASR Jana Kovalčíková.



„Bola to pre mňa veľmi zaujímavá výzva, nebola to stávka na istotu. Vedel som približne, do čoho idem, ale nevedel som si to celkom predstaviť. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý skúšobný proces, nedá sa porovnať s ničím, čo som doteraz zažil. Mesiac sme sa venovali iba improvizáciám v priestore. Cítim sa veľmi dobre v tejto postave a teším sa, že Divadlo Aréna dáva šancu aj takýmto projektom,“ doplnil pre TASR Martin Hronský.