Dlh na obyvateľa Prievidze predstavoval ku koncu vlaňajška 173,24 eura

Prievidza 13. mája (TASR) - Celkový dlh mesta Prievidza predstavoval k 31. decembru minulého roka 8.002.183,42 eura. Priemerný dlh na jedného obyvateľa tak pri 46.190 Prievidžanoch predstavoval 173,24 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2018, ktorý na svojom rokovaní v pondelok schválili tamojší mestskí poslanci.



K 31. decembru 2017 radnica evidovala, že jej záväzky na jedného obyvateľa predstavovali 160,16 eura pri 46.553 Prievidžanoch. "Celkové úverové zaťaženie alebo dlh mesta v porovnaní k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2018 narástol zhruba o 600.000 eur. Treba brať do úvahy, že sa znižuje aj počet obyvateľov, čo má tiež vplyv na výšku dlhu na jedného obyvateľa," uviedol Marián Bielický, vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi.



Mesto ku koncu minulého roka neevidovalo záväzky po lehote splatnosti, jeho záväzky dosiahli k tomuto dátumu sumu 12.938.323,22 eura. Celková úverová zadlženosť mesta predstavuje 27,73 percenta.



K 31. decembru minulého roka evidovala radnica pohľadávky vo výške 3.360.714 eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 274.640 eur. Na celkovej sume sa najviac podieľali pohľadávky na daniach a poplatkoch, ktoré predstavovali viac ako 2,2 milióna eur.



Samospráva uzatvorila hospodárenie v minulom roku s prebytkom vo výške 1.900.666,45 eura. Celkové príjmy mesta dosiahli k 31. decembru minulého roku sumu 37.968.882,90 eura, výdavky mesta boli k rovnakému dátumu na úrovni 36.068.216,45 eura.



"Prirodzene, každý rozpočet je plán a v zmysle skutočnosti, ktorá bola k 31. decembru 2018 oproti rozpočtu, ktorý bol schválený po tretej zmene, bol vyšší príjem z podielovej dane o 550.000 eur. Ďalej tu boli niektoré výdavky, ktoré sa nezrealizovali, ale prechádzajú do roku 2019 cez nový účet. Faktorov je veľa a v zásade to len znamená, že peniaze zostávajú. Buď sa použijú na tvorbu rezervného fondu a následne použijú na krytie kapitálových výdavkov alebo splácanie istín úverov," dodal Bielický.



Po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov podľa osobitného predpisu použije samospráva na tvorbu rezervného fondu mesta 1.371.775,91 eura. Ďalších 7995,06 eura pôjde na tvorbu fondu rozvoja bývania.