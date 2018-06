Dni energie predstavia možnosti zateplenia aj inteligentnú domácnosť

Návštevníci sa podľa neho dozvedia ako správne triediť odpad, ale aj znížiť si účty za energie vďaka úsporám v domácnosti.

Žilina 5. júna (TASR) – Piaty ročník Dní energie na Slovensku (DENS) predstaví v stredu (6.6.) na Námestí Andreja Hlinku v Žiline možnosti, ako sa dostať k príspevkom na zateplenie rodinného domu či bezúročným úverom na obnovu panelákov. TASR o tom informoval analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida.



Doplnil, že rady o postupe pri podávaní žiadostí a vyžadovaných formalít poskytnú zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako aj Štátneho fondu rozvoja bývania. "Návštevníci budú mať tiež možnosť bližšie sa zoznámiť so solárnymi panelmi vyrábajúcimi teplo či elektrinu, tepelným čerpadlom, konceptom inteligentnej domácnosti, ale aj vyskúšať si atraktívne elektrobicykle. Pristavené budú aj špičkové elektromobily," uviedol Badida.



Návštevníci sa podľa neho dozvedia ako správne triediť odpad, ale aj znížiť si účty za energie vďaka úsporám v domácnosti. "Na DENS 2018 sa totiž zúčastnia aj fundovaní zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Pre deti a mládež sú zasa pripravené ekoinformácie hravou formou. Čaká ich zážitkové učenie o našich lesoch a ich obyvateľoch priamo od slovenských lesníkov či aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia, oslavujúcej 25. výročie existencie," dodal analytik portálu energieprevas.sk.



Druhá výstava projektu DENS 2018 – BYŤ EKO JE IN, BUĎTE EKO AJ VY! sa v Žiline uskutoční pod záštitou vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika a primátora Žiliny Igora Chomu. "Dnešná doba si čoraz viac vyžaduje venovať sa alternatívnym energetickým zdrojom, tak z pohľadu vývoja technológii, ako aj z pohľadu ich využívania. Preto som rád, že sa už tradične organizuje takáto kampaň, ktorá nám všetkým ukazuje trend v efektívnom využívaní energií. Zároveň je to dobrý spôsob, ako ľuďom priblížiť moderné, no najmä úsporné technológie a spôsoby ich zavádzania napríklad aj v doprave," povedal žilinský primátor.



Podujatie DENS 2018 sa uskutoční na Námestí A. Hlinku v Žiline od 10. do 17. hodiny. Vstup je voľný.