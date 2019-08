Do auta vletela včela, žena spanikárila a jej auto zhorelo do tla

Včela v automobile bola príčinou dopravnej nehody, ktorá sa stala v utorok 13. augusta 2019 na ceste za Starou Turou smerom do Myjavy. Do automobilu vletela včela, vodička strhla riadenie a čelne sa zrazila s oproti idúcim automobilom. Foto: TASR – KR PZ Trenčín

Stará Turá 14. augusta (TASR) – Včela v automobile bola príčinou dopravnej nehody, ktorá sa stala v utorok (13. 8.) na ceste za Starou Turou smerom do Myjavy. Do automobilu vletela včela, vodička strhla riadenie a čelne sa zrazila s protiidúcim automobilom.Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, včela vletela do automobilu Škoda Felicia v pravotočivej zákrute, 35-ročná vodička prešla s vozidlom do protismeru, kde sa zrazila s automobilom Fiat Ducato.doplnila Antalová.