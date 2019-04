Do behu Devín - Bratislava sa zatiaľ prihlásilo viac ako 6600 bežcov

Slávnostné odovzdávanie cien po skončení behu sa bude konať na Hviezdoslavovom námestí, kde bude pripravený aj sprievodný program.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Do 72. ročníka behu Devín - Bratislava, ktorý sa bude konať v nedeľu 14. apríla, sa zatiaľ prihlásilo 6603 bežcov, čo je asi o 400 bežcov viac ako minulý rok. Uviedol to riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ) hlavného mesta Peter Vojtko. Očakáva, že počet prihlásených presiahne hranicu 7000 bežcov.







Beh Devín - Bratislava je zároveň najstarším atletickým podujatím na našom území. "Mám veľký rešpekt a úctu k histórii tohto podujatia. Je perfektné, že sa nám ho podarilo zachovať a že sa každoročne teší väčšiemu a väčšiemu počtu bežcov. Verím, že aj tento 72. ročník prinesie do bratislavských ulíc množstvo adrenalínu, pozitívnej energie a že si ho naplno užijú okrem bežcov aj fanúšikovia a podporovatelia behu," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na stredajšej tlačovej konferencii.



Miesto štartu a cieľa behu zostáva podľa Vojtka zachované. "Hlavný pretek štartuje z parkoviska pod hradom Devín. Malý Devín štartuje spod mosta Lafranconi. Cieľ je spoločný, na Vajanského nábreží v blízkosti Propelera," uviedol s tým, že hlavná trať má dĺžku 11.625 metrov a trať malý Devín je dlhá 2800 metrov.



Slávnostné odovzdávanie cien po skončení behu sa bude konať na Hviezdoslavovom námestí, kde bude pripravený aj sprievodný program. Každý bežec dostane podľa Vojtka originálnu účastnícku medailu a víťazi v hlavných kategóriách - muži a ženy - získajú peňažné ceny. V jednotlivých kategóriách získajú víťazi vecné ceny v podobe športových potrieb a pomôcok.



Organizátori podujatia zabezpečia na trati aj občerstvovacie stanice. "Prvá je zhruba po 3,5 kilometri pri kameňolome, kde si bežci môžu zobrať balenú vodu vo fľašiach. V blízkosti Riviéry je ďalšia občerstvovacia stanica, kde je rozlievaná voda," priblížil riaditeľ STARZ.



Vojtko avizoval, že v priestore štartu aj pri občerstvovacích staniciach bude dostatočný počet odpadových nádob. "Po skončení preteku sa z priestoru štartu vyberie likvidačná skupina, ktorá bude postupne smerom do cieľa čistiť trať od možných zahodených fliaš alebo plastových pohárikov," uviedol s tým, že v tomto roku sa pri organizácii sústredili viac na to, aby bola celá trať v krátkej dobe po pretekoch vyčistená.



Národného behu sa zúčastnia bežci zo 47 krajín. Najstarší prihlásený bežec má 77 rokov a najmladší päť. Ako avizoval Vojtko, prihlásení sú aj obaja víťazi predchádzajúceho ročníka. Spolu s rekreačnými bežcami sa podujatia pravidelne zúčastňujú aj významní atléti.



Podľa primátora sa chce hlavné mesto usilovať o to, aby bol šport jeho veľkou témou. "Začíname rozpracovávať stratégiu, ktorá bude hovoriť o tom, ako podporovať najmä amatérsky šport. Športovanie Bratislavčaniek a Bratislavčanov je dôležitou súčasťou toho, ako chceme zlepšiť mesto," doplnil Vallo.



"Národný beh Devín - Bratislava je vzorom zabezpečenia pre všetky ostatné športové podujatia na Slovensku aj vďaka spolupráci s bezpečnostným manažérom, políciou a ďalšími bezpečnostnými zložkami," uviedol hlavný usporiadateľ podujatia Miloš Zágoršek.



Organizátori tiež upozornili, že vodiči musia v nedeľu rátať s dopravnými obmedzeniami. Podľa Vojtka budú väčšinou v trvaní maximálne tri hodiny.