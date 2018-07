Do boja o primátora Piešťan ide nezávislá kandidátka Zuzana Svrčeková

Kandidatúru oznámila v závere uplynulého týždňa. Kľúčovým pre kandidátku je väčšie zapojenie občanov mesta do rozhodovania o dôležitých krokoch v rámci samosprávy, okrem iného sfunkčnením miestnych referend či pravidelných verejných zhromaždení.

Piešťany 9. júla (TASR) – Kandidatúru na post primátora v Piešťanoch ohlásila ako prvá nezávislá kandidátka, ekonómka a projektová manažérka Zuzana Svrčeková. Mestu chce ponúknuť alternatívu, založenú na zásadách efektívnej a otvorenej samosprávy, transparentnom rozhodovaní bez korupcie, obchádzania zákonov, ignorácie názoru občanov a pochybných a záujmových rozhodnutí za účelom manipulácie verejnej mienky.



"Nebudem sa obracať súčasným problémom mesta chrbtom, chcem sa k tomu postaviť ako občianka mesta, ktorej záleží na rozvoji, efektivite a fungujúcej samospráve. Dlhodobo sa venujem verejnej a štátnej správe a mám dostatok vedomostí a skúseností, aby som problémy vedela riešiť rýchlo a efektívne v prospech ľudí. Svoju prácu a pôsobenie zakladám na odbornosti a kvalite, ktorú chcem pretaviť aj do pozície primátorky mesta Piešťany," vyhlásila kandidátka.



V rámci rozvoja mesta Piešťan plánuje predstaviť program predovšetkým v oblasti rozvoja cestovného ruchu, ktorým chce prinavrátiť Piešťanom status svetoznámeho kúpeľného mesta. Medzi ďalšie okruhy jej záujmu patria bezpečnosť, šport, doprava a investície. "Mesto má investície lákať a nie ich odpudzovať byrokraciou a nezáujmom," dodala Svrčeková.



Do novembrových komunálnych volieb ide ako nezávislá kandidátka, ponúka však dialóg aj potenciálnym partnerom.



Svrčeková je zatiaľ jedinou oficiálnou kandidátkou na post primátora Piešťan.