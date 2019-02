Do Bratislavy prídu európski experti na cyklodopravu

So svojimi skúsenosťami na workshope vystúpia európski experti na cyklodopravu z Poľska a Českej republiky.

Bratislava 18. februára (TASR) - V utorok 19. februára prídu do Bratislavy európski experti, ktorí budú prezentovať svoje skúsenosti s rozvojom cyklodopravy. Občianske združenie (OZ) Cyklokoalícia organizuje workshop zameraný na rozvoj cyklodopravy na Slovensku. Zúčastňujú sa ho zástupcovia miest a obcí, dopravní policajti, zástupcovia ministerstva dopravy a miestni aktivisti so záujmom o viac cyklotrás vo svojich regiónoch. Workshop sa uskutoční v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Lenka Rozsívalová z OZ Cyklokoalícia.



So svojimi skúsenosťami na workshope vystúpia európski experti na cyklodopravu z Poľska a Českej republiky. Tamás Dombi, zástupca riaditeľa na varšavskom úrade mestských ciest, prezentuje príklady, ako sa vo Varšave podarilo za štyri roky vybudovať alebo kompletne zrekonštruovať až 200 kilometrov cyklotrás. Tiež porozpráva o skúsenostiach s mestským bikesharingom, kde sú k dispozícii aj bicykle pre deti.



"Sme radi, že sa nám na Slovensko podarilo priniesť človeka ako Tamás Dombi, ktorý je priamo zodpovedný za rozvoj cyklodopravy ako zástupca hlavného mesta Poľska - Varšavy," uviedla Rozsívalová. "Práve Tamás pomohol naštartovať proces tvorby cyklotrás aj na základe vedomostí získaných na kurze dánskej spoločnosti Copenhagenize, ktorá v mestách po celom svete konzultuje a realizuje opatrenia pre rozvoj cyklodopravy podľa kodanského modelu," doplnila.



Český odborník, Michal Šindelář z Nadácie Partnerství, sa zameria na public relations (PR) ako súčasť celkovej stratégie rozvoja udržateľnej dopravy. V Brne pripravil a produkoval osvetovú kampaň Jezdím pro Brno. Organizoval tiež podporné cyklojazdy, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1000 ľudí.



Strategickú analýzu situácie cyklodopravy na Slovensku doplní Boris Valach z projektu Ideas into energy. Zistenia z auditu BYPAD, zameraného na stav cyklodopravy v Bratislave, uvedie Lenka Rozsívalová z Cyklokoalície.



Súčasťou programu sú aj pracovné skupiny, kde si účastníci z miest a obcí vyskúšajú realizáciu opatrení na upokojovanie dopravy, riešenia križovatiek priateľských k chodcom a cyklistom, zlepšenie podmienok pre dochádzanie detí na bicykloch do škôl, tvorbu cyklotrás medzi obcami či zavedenie parkovania pre bicykle.



Projekt Cyclurban sa zameriava na bicyklovanie ako prvok zmiernenia dosahov klimatických zmien v mestách a ako opatrenia pre udržateľnú mestskú mobilitu. Okrem Slovenska zastúpeného Cyklokoalíciou na ňom spolupracujú partneri z Nemecka, Estónska, Litvy, Poľska, Chorvátska a Grécka. Projekt je financovaný nemeckým ministerstvom životného prostredia a European Climate Initiative.