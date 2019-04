Do Brezovej pod Bradlom prišiel Legiovlak, privítali ho Ozbrojené sily

Na snímke historický Legiovlak, ktorý pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika privítali na železničnej stanici v Brezovej pod Bradlom 30. apríla 2019. Foto: TASR - Vladimír Miček

Na snímke historický Legiovlak, ktorý pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika privítali na železničnej stanici v Brezovej pod Bradlom 30. apríla 2019. Foto: TASR - Vladimír Miček

Na snímke historický Legiovlak, ktorý pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika privítali na železničnej stanici v Brezovej pod Bradlom 30. apríla 2019. Foto: TASR - Vladimír Miček

Brezová pod Bradlom 30. apríla (TASR) – Do Brezovej pod Bradlom slávnostne dorazil pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika Legiovlak, ktorý privítali Ozbrojené sily (OS) SR na čele s generálom Miroslavom Lorincom.uviedol pre TASR Lorinc.Ako doplnil, OS SR takéto podujatia podporujú a aktívne sa do nich zapájajú. "doplnil generál.Jedným zo spoluorganizátorov bola aj Nadácia Milana Rastislava Štefánika.doplnil správca nadácie Pavel Šesták.Ako pripomenul, veľkým prínosom Legiovlaku je aj to, že ak má niekto v rodine predka, ktorý bol legionár, vo vlaku získa základné informácie a pomôžu mu s objasnením rodinnej histórie.doplnil Šesták.Možnosť nazrieť do útrob legionárskeho vlaku bude verejnosť mať od utorka 30. apríla do nedele 5. mája. V tomto období bude Legiovlak odstavený na stanici v Brezovej pod Bradlom. Výstavu je možné navštíviť v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h a cez víkend od 9.00 do 19.00 h.