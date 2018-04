Do debarierizácie investuje Trenčiansky kraj 200.000 eur

Samospráva vybuduje bezbariérový vchod na oddelenie v Centre sociálnych služieb v Bánovciach nad Bebravou.

Trenčín 18. apríla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) investuje tento rok do debarierizácie zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viac ako 200.000 eur. Informovala Lenka Kukučková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



TSK podľa nej v tomto roku zo svojho rozpočtu vybuduje bezbariérový vchod na oddelenie v Centre sociálnych služieb (CSS) v Bánovciach nad Bebravou, zrekonštruuje osobný výťah v CSS Bystričan v Považskej Bystrici a v CSS Kolonka v Púchove zrekonštruuje kúpeľňu pre klientov.



"CSS Nádej v Dolnom Lieskove čaká prístavba výťahu a spojovacej chodby. Uľahčiť manipuláciu s klientmi by malo aj zdvíhacie zariadenie, ktoré pribudne do vybavenia v zariadení Humanity v Prievidzi," doplnila Kukučková.



Za posledné tri roky investoval TSK do debarierizácie zariadení sociálnych služieb 950.000 eur. Zabezpečenie bezbariérovosti zariadení zahŕňalo nielen vybudovanie či rekonštrukciu výťahov a nákup schodolezov, ale aj úpravu vonkajších a vnútorných priestorov samotných budov.



"Investícia do zariadení sociálnych služieb je investíciou pre občanov kraja. Je dôležité, aby zamestnanci svoju prácu odvádzali v priestoroch, ktoré im ju nebudú dennodenne komplikovať rôznymi bariérami. Rovnako dôležité je zabezpečiť bezbariérový prístup v rámci objektov aj samotným klientom s obmedzenou schopnosťou pohybu," doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.