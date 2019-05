Do detskej nemocnice v Banskej Bystrici pribudlo 78 nových lôžok

Nové lôžka znamenajú predovšetkým komfortnejšiu liečbu pre pacientov, ich bezpečnosť, no zlepšia sa tým tiež podmienky na prácu zdravotníckych pracovníkov.

Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici disponuje novými 78 lôžkami, ktoré v rámci zlepšovania podmienok v našom zdravotníctve dostala v uplynulých dňoch vďaka ministerstvu zdravotníctva. TASR o tom informovala Jana Petríková, referentka pre marketing DFNsP s tým, že vo viacerých nemocniciach je to masívna obnova lôžok po mnohých rokoch a bežný poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti by sa k takej obnove lôžok nemal šancu dostať.



Podľa nej nové lôžka znamenajú predovšetkým komfortnejšiu liečbu pre pacientov, ich bezpečnosť, no zlepšia sa tým tiež podmienky na prácu zdravotníckych pracovníkov.



"Hoci išlo o centrálny nákup, nemocnice mali možnosť vybrať si presne taký typ lôžka, aký pre pacientov potrebujú. Do banskobystrickej detskej nemocnice pribudlo desať postelí pre najmenších a 68 lôžok pre väčšie deti. Umiestnili sme ich na všetky lôžkové oddelenia, vrátane II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Práve na nej umiestnené lôžka predstavujú najvyšší štandard svetovej úrovne," zdôraznila Petríková.



Podľa jej ďalších slov svojou funkcionalitou spĺňajú predpoklady náročnej manipulácie s pacientom, resuscitačnej aj intenzívnej starostlivosti o pacienta. Na ostatných oddeleniach sa nachádzajú plne elektricky ovládateľné lôžka so sofistikovanými funkciami a nadštandardnými vlastnosťami ako nastaviteľnosť výšky ložnej plochy či polohovanie pacienta. Ich súčasťou sú kvalitné matrace, pohyblivé bočnice a ďalšie príslušenstvo, napríklad infúzne stojany. Postele sú v jemných pastelových farbách a jednoznačne vytvárajú úplne iný pohľad a dojem z nemocničnej izby.



"Pôvodné lôžka sme rozdelili do dvoch skupín podľa stupňa opotrebovania. Na tie, ktoré sú vyradené a budú zlikvidované, alebo tie, ktoré sú ešte vhodné na použitie. Druhú skupinu lôžok sme odovzdali domovom sociálnych služieb," dodala Petríková.