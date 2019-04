Do domácností v Hummenom pribudnú záhradné kompostéry

Do rodinných domov v Humennom bude distribuovaných 1490 záhradných kompostérov, a to 900 a 1100-litrových spolu s návodom na obsluhu a príručkou pre správne kompostovanie.

Humenné 3. apríla (TASR) – Do rodinných domov v Humennom pribudnú záhradné kompostéry. Mesto totiž uspelo vo výzve Ministerstva životného prostredia SR a získalo nenávratný finančný príspevok na tieto aktivity vo výške takmer 200.000 eur.



Samospráve totiž schválili projekt s názvom Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území mesta Humenné. „Jeho cieľom je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov. Realizáciou projektu sa zabezpečí obstaranie záhradných kompostérov, ktoré budú slúžiť na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a budú poskytnuté bezodplatne,“ informovala Michaela Dochánová z radnice.



V rámci hlavnej aktivity projektu bude do rodinných domov v Humennom distribuovaných 1490 záhradných kompostérov, a to 900 a 1100-litrových spolu s návodom na obsluhu a príručkou pre správne kompostovanie. Ich rozvoz začne od pondelka 8. apríla od 14.30 h. „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,“ uzavrela Dochánová.