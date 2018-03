Do dopravného systému v Bratislavskom kraji vstupuje nový dopravca

Cestujúci, ktorí nebudú chcieť na nový systém prechádzať, budú môcť aj naďalej cestovať s lístkami RegioJetu. Tie však budú platiť iba vo vlakoch žltého dopravcu.

Bratislava 27. marca (TABLET.TV/TASR) - Bratislava 27. marca (TASR) – Cestovanie v Bratislavskom kraji bude čoskoro o čosi jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie. Pričiniť sa má o to vstup súkromného dopravcu RegioJet, a.s. do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). Po rokoch príprav a rokovaní sa tak oficiálne stane v nedeľu (1.4.), čím sa nový dopravca stane plnohodnotnou súčasťou bratislavskej prímestskej dopravy a zároveň novým prostriedkom MHD. V praxi to bude znamenať cestovanie na jeden lístok alebo električenku v rámci Bratislavy až do Kvetoslavova.



"Sme radi, že od 1. apríla môžeme v našom integrovanom systéme privítať nového dopravcu. Dlhodobo hovoríme o preferovaní koľajového systému. Dopravca pritom premáva na významnej linke, ktorá spája Bratislavu s južnou časťou regiónu," uviedol Marian Rovenský, predseda predstavenstva Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora celého systému. Verí, že cestujúci si rýchlo uvedomia, že cestovanie bude rýchlejšie i lacnejšie.







Vstup dopravcu do systému víta aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolu s hlavným mestom, pre ktorých je práve doprava jednou z kľúčovým tém. Podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová v tejto veci zdôrazňuje najmä pohodlnejšie cestovanie z okrajových mestských častí, teda Vrakune a Podunajských Biskupíc do centra mesta. "Máme tam ranné a poobedňajšie kolóny, zápchy a stres. Môžeme si teraz vybrať, či budeme stáť a čakať v rade v aute a mať stresujúce situácie, ktoré už prežívame niekoľko rokov, kým nebude R7 a D4 alebo prestúpime na vlak a potom na autobus. A zdôrazňujem, že na jeden cestovný lístok," podotkla Ožvaldová.



Využitie koľajovej dopravy považuje za jedno z kľúčových riešení aj primátor Ivo Nesrovnal. Ten opätovne upriamil pozornosť na viac ako 80 km tratí na území mesta, ktoré sú málo využívané. "Problémom nie sú Bratislavčania, ale tisíce áut a ľudí, ktoré prichádzajú denne z regiónu," skonštatoval Nesrovnal. Víta preto nielen vstup nového dopravcu, ale tiež plánované posilnenie prímestskej vlakovej dopravy na území mesta. "Všetci tiež očakávame stanicu Filiálka a terminály osobnej integrovanej prepravy, ktoré budú aj v Bratislave," doplnil Nesrovnal.



Majiteľ spoločnosti RegioJet Radim Jančura vidí práve v integrovanom dopravnom systéme budúcnosť verejnej dopravy, ktorá má zjednodušiť cestovanie. "Cestujúci radi zmenia svoje správanie, pokiaľ je to sexi a jednoduché. Integrovaným systémom to bude jednoduché, sexi je to v kvalite a rýchlosti," myslí si Jančura. Je presvedčený, že vlaková doprava a trať smerom do Dunajskej Stredy alebo na Komárno je ešte dôležitejšia ako samotná pripravovaná diaľnica. "Lebo k čomu bude diaľnica, keď sa to niekde na Prístavnom moste jednoducho 'sekne'," povedal Jančura, ktorý za dôležitý impulz považuje zároveň budovanie záchytných parkovísk a tiež zdojkoľajnenie trate pre viac vlakov, ako aj jej zelektrifikovanie.



S tým súhlasí aj minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). "Podporujeme to, lebo razíme jednu vec, že z koľají treba prestúpiť na koľaje. A na Hlavnej stanici, kde prichádzame, môžeme odísť ďalej električkou," uviedol Érsek. Konkrétny dátum zdvojkoľajnenia trate zatiaľ špecifikovať nechcel, projekt sa podľa neho ale pripravuje.



RegioJet bude v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov. Vlaková linka S70 bude v dopravnej špičke premávať trikrát za hodinu, mimo špičky raz za hodinu.



Spoločnosť zároveň pre cestujúcich pripravila nové cestovné poriadky a informačné materiály s možnosťami prestupov na spoje v rámci bratislavskej MHD, ale tiež na regionálne autobusy a vlaky.