Do elektronického zdravotníctva sa zapájajú aj košické nemocnice

Košice 7. januára (TASR) – Prevádzku systému elektronického zdravotníctva spúšťajú od 1. januára aj košické nemocnice. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v rámci príprav vlani požiadala o vydanie elektronického preukazu pre všetkých svojich zdravotníckych pracovníkov.



Čipové karty s aktivačnými kódmi pre viac ako 890 lekárov distribuovala priamo nemocnica. "Do projektu budú zapojení aj všetci naši lekári pracujúci v ambulanciách. Po získaní certifikácie na lôžkový modul nemocničného informačného systému predpokladáme v priebehu mesiaca január 2018 spustenie projektu eZdravie aj na všetkých lôžkových pracoviskách," uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.



UNLP inštalovalo podľa nej čítačky kariet na približne 1400 počítačoch, na ktorých prevádzkuje nemocničný informačný systém. Informačný systém musel zároveň získať overenie zhody. Ide o činnosť, ktorou sa overuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a informačný systém zdravotnej poisťovne spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému. Súčasťou príprav bolo aj vyškolenie zamestnancov.



Pre pacientov prinesie elektronizácia podľa Staškovej zlepšenie poskytovanej starostlivosti a možnosť prezerať si vlastné zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke.



Aj súkromná Nemocnica Košice–Šaca zo skupiny Agel v rámci príprav požiadala o čipové karty, zabezpečila čítačky kariet, zaškolila lekárov, nainštalovala softvér a je pripravená zasielať zápisy do Národného centra zdravotníckych informácií.



"Všetky nemocnice skupiny Agel posielajú zápisy z jednotlivých ambulancií a lôžkových oddelení do systému elektronického zdravotníctva. Počet pracovísk sa bude v ďalších týždňoch postupne zvyšovať. Naším zámerom je tam, kde to bude možné, spustiť v januári všetky hlavné pracoviská, ktoré eZdravie podporuje," uviedla pre TASR hovorkyňa Agel SK Alžbeta Sivá.



Systém sa plánuje v tomto roku rozširovať a upravovať.