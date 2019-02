Do filmárskeho umenia zasvätí Štiavničanov bezplatný kurz

Hlavným lektorom bude slovenský dokumentárny režisér a vysokoškolský pedagóg Marek Šulík, garantmi ateliéru sú filmári dlhodobo žijúci a tvoriaci v Banskej Štiavnici.

Banská Štiavnica 7. februára (TASR) - Banská Štiavnica ponúka kurz pre všetkých nadšencov audiovizuálneho umenia. Ide o bezplatný kurz, na ktorom sa účastníci pod vedením slovenských režisérov naučia tvoriť filmové dokumenty.



"Cieľom kurzu je dostať k audiovizuálnemu umeniu ľudí od 16 rokov, ktorí by mali točiť dokumentárne filmy týkajúce sa banskoštiavnických tém," povedal o filmovom ateliéri Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu. Plánovaný počet účastníkov je desať až 12 ľudí, registrácia je už v týchto dňoch spustená. Kurz je určený pre každého, predošlá skúsenosť s tvorbou filmov nie je potrebná.



"Hlavným bonusom celého kurzu je to, že ho budú viesť ľudia, ktorí sú 'top' v danom žánri na Slovensku," podotkol Marko. Hlavným lektorom bude slovenský dokumentárny režisér a vysokoškolský pedagóg Marek Šulík, garantmi ateliéru sú filmári dlhodobo žijúci a tvoriaci v Banskej Štiavnici - strihač František Krähenbiel a režisérka animovaných filmov Ivana Laučíková.



Kurz by mal trvať niekoľko mesiacov, stretnutia s lektormi a masterclassy sú plánované na víkendové dni. "Celý kurz je navrhnutý tak, aby sa účastníci dozvedeli, ako sa tvorí film od úplného základu, teda od námetu až po finalizáciu a postprodukciu filmu," priblížil Marko s tým, že sa tak naučia veľa o obsahovej, ale aj technickej stránke tvorby filmu.



Výsledkom budú krátke dokumentárne filmy venované lokálnym banskoštiavnickým témam, ktoré budú odprezentované aj verejnosti. Filmový ateliér by chceli organizátori zorganizovať dvakrát.



Prvé stretnutie s tvorcami je naplánované na štvrtok o 17.00 h v kultúrnom centre a je určené pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o podmienkach účasti či samotnom priebehu kurzov.