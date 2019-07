Do finále Strom roka postúpili až štyri stromy z Trnavského kraja

Vlani sa víťazom celoslovenskej súťaže stal rovnako strom z tohto regiónu, bodovala lipa veľkolistá, stojaca pri kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch v okrese Skalica.

Trnava 15. júla (TASR) – Až štyri stromy z Trnavského kraja sa prebojovali do finálovej dvanástky súťaže Strom roka 2019. O víťazstvo v hlasovaní zápolia sekvojovec mamutí z kaštielskeho parku v Dolnej Krupej, jastrabina oskorušová zo Smoleníc – miestnej časti Neštich, platan javorolistý zo zámockého parku v Hlohovci a lipa veľkokvetá z parku v Dolnej Strede. Vlani sa víťazom celoslovenskej súťaže stal rovnako strom z tohto regiónu, bodovala lipa veľkolistá, stojaca pri kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch v okrese Skalica.



Sekvojovec z Dolnej Krupej pri Trnave, ktorý má 156 rokov a viaže sa k pestovateľke ruží Márie Henriete Chotekovej, je vysoký 37 metrov a obvod kmeňa má 555 centimetrov. V súťaži bojoval už v roku 2008, keď skončil na 2. mieste. Domáci ho nazývajú mrkva.



O jarabine z Neštichu prihlasovatelia napísali, že kedysi sa okolo nej rozprestierali vinohrady. Aj ju chceli vytrhnúť, ale je húževnatá, odolala pásovému bagru a reťaziam, počasiu i času a stojí na svojom mieste už 150 rokov. Poznal ju iste i neštický rodák, vynálezca padáka Štefan Banič.



Platan z hlohovskej zámockej záhrady je súčasťou najväčšieho hája týchto stromov v strednej Európe. Má 200 rokov a na svoj vek je zakrpatený. Podľa povesti za to môže vojak, ktorý tam skončil dobrovoľne svoj život. Odvtedy vraj strom nerastie. Obvod kmeňa má 395 centimetrov a výšku 12 metrov.



Lipa z Dolnej Stredy je spomedzi trnavských finalistov najstaršia, má 250 rokov, výšku 21 metrov a obvod kmeňa 352 centimetrov. Zdobí námestie a domácim prirástla k srdcu.



Strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2019 a postúpi do celoeurópskeho finále o titul Európsky strom roka. Priaznivci súťaže, ktorú vyhlasuje Nadácia Ekopolis, môžu hlasovať do 30. septembra.