Do hlavného mesta prichádza bratislava-inline

Pelotón bude tradične ohraničený policajným sprievodom, sprievodnými vozidlami a sanitkou, v prípade potreby sú k dispozícii mobilní zdravotníci.

Bratislava 12. júna (TASR) - Milovníci športu, najmä korčuľovania na kolieskových korčuliach, bicyklovania či kolobežkovania v nočných hodinách, ale aj skejtbordisti, longbordisti a bežci si prídu opäť na svoje. V hlavnom meste je aj tento rok počas leta naplánovaných niekoľko jázd v rámci 16. ročníka bratislava-inline 2019.



"Cieľom podujatia je vychutnať si Bratislavu a jej mestské časti z inej perspektívy, zažiť atmosféru ducha mesta inak ako v každodennom živote, na tých istých cestách, po ktorých chodíme denne. V roku 2019 plánujeme prejsť Petržalku, Staré Mesto i Nové Mesto, Ružinov, a dokonca aj Raču," približujú organizátori.



Trasy podujatia merajú od deväť do dvanásť kilometrov, jazdy trvajú približne 70 až 90 minút. "Trasy podujatia nám vždy dajú zabrať, no tentokrát sú azda najväčšou výzvou. Vždy sa totiž niektoré vozovky prerábajú, ale tento rok Bratislava zažíva nevídané uzávery," podotýkajú organizátori.



Súčasťou je podujatie pre deti od dvoch do ôsmich rokov s názvom miniBIL. Je to jazda na kolieskových korčuliach, odrážadlách, bicykloch či kolobežkách. Koná sa vždy pred večernými jazdami, ktorých štart býva tradične o 21.00 h.



V Bratislave je počas leta naplánovaných päť jázd, a to 28. 6., 19. 7., 26. 7., 9. 8. a 23. 8. Okrem hlavného mesta sa na jazdu môžu tešiť aj v Trnave (22. 6.), v Pezinku (august) a na okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni (9. 9.). Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.bratislava-inline.sk.



Piatkové jazdy bratislava-inline sú súčasťou letného programu Bratislavy od roku 2004.