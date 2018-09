Do Hrona vypustili 35 tisíc pstruhov a lipňov

Foto: ECO-INVESTMENT

Brezno 27. septembra (OTS) - Na akcii sa zúčastnil primátor mesta Brezno Tomáš Ábel, primátor mesta Ružomberok Igor Čombor a prezident holdingu ECO – INVESTMENT a. s., vlastník miestneho papierenského závodu Harmanec – Kuvert Milan Fiľo, ktorý projekt zarybnenia Hrona inicioval a financoval.Početnosť pstruhov a lipňov v slovenských rybárskych revíroch neustále klesá. V priebehu posledných desať rokov poklesli počty pstruha potočného o viac ako polovicu. U ďalšej ryby typickej pre slovenské vody – lipňa tymianového, je situácia ešte horšia. Príčin úbytku rýb je pomerne dosť, najsilnejším faktorom je však znečisťovanie vodných tokov. Či už ide o havarijné znečistenie spojené s úhynom rýb, alebo o dlhodobé skryté formy znečisťovania. Vo vode neustále narastá množstvo „chémie“ používanej v priemysle, ale aj v domácnostiach. Ich dlhodobý vplyv na ryby a ostatné vodné organizmy vyvoláva veľké obavy medzi odborníkmi zaoberajúcimi sa touto problematikou. Obrovské množstvá odpadu a plastov, ktorými sú naše vody doslova zavalené, sa už prakticky stali bežnou súčasťou prírody.“ povedal počas akcie prezident Eco - INVESTMENT, a.s.Na prospešnosti akcie sa zhodli aj obaja primátori miest Brezno a Ružomberok, ktorí projekt vrátenia života do slovenských riek privítali. „“ povedal ružomberský primátorPrimátor Brezna Tomáš Ábel ocenil najmä dobrú spoluprácu samosprávy so silným miestnym zamestnávateľom, ktorá prináša výsledky aj v oblasti ochrany prírody.Spoločnosť Harmanec – Kuvert, ktorá je súčasťou holdingu ECO – Investment, a.s., je spolu s nemeckým Mayer - Kuvert najväčším producentom obálok v Európe. Produkuje viac ako 20 miliárd obálok ročne. Závod v Brezne produkuje viac ako 6 miliónov obálok denne a približne 1, 6 miliardy obálok a papierových tašiek ročne. Na výrobu a potlač obálok disponuje dvadsiatimi strojmi. Má sklady s viac ako 10 000 paletovými miestami v Brezne, Bratislave, Prahe a Budapešti. Zákazníkom ponúka na okamžitý odberu široký sortiment výrobkov presahujúci viac ako 500 položiek. Harmanec - Kuvert je lídrom na trhu v oblasti presadzovania ochrany životného prostredia. Aktívne rozvíja projekty zamerané na ochranu životného prostredia, úspory spotreby energie, zvýšenie využitia recyklovaného papiera a farieb a cielene si vyberá dodávateľov na základe ich vzťahu k životnému prostrediu.